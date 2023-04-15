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У Нідерландах біженці з України вийшли на протест із вимогами кращих умов проживання

15 квітня, 2023 субота
21:40
Суспільство

Кілька десятків українських біженців, які перебувають у приймальному центрі в Харскамп в Нідерландах, протестують, просячи про кращі умови проживання

Про це пише NOS.

"У нас немає ніякого особистого простору, - сказав один протестувальників в інтерв'ю Omroep Gelderland. "Їжа жахлива, освіта погана, а медичне обслуговування на нулі", - стверджує інший.

Армійський табір біля села Велуве в Нідерландах вже понад рік як прийняв кілька сотень українських біженців. Десятки з них вийшли 15 квітня на вулиці. Вони несли українські прапори і протестні плакати з написами на кшталт "Будь ласка, допоможіть" і "Права людини?".

Найбільше занепокоєння викликає доля дітей. У лісах за лінією фронту проходять військові навчання. Вони бояться сильного гуркоту. Крім того, одна з протестувальниць зазначила, що діти можуть ходити до школи лише два дні на тиждень.

Муніципалітет Еде, відповідальний за прийом біженців, заявив, що визнає деякі з цих скарг. "Деякі з них вже більше як рік перебувають у військових казармах, які не обов'язково пристосовані для цього, - написав у своїй заяві представник муніципалітету.

"Наразі ми приймаємо близько 330 осіб. Найближчим часом це число зросте до 360 або 370 осіб. Там проживало більше людей, але це вже неможливо з точки зору умов. Таким чином ми намагаємося досягти ідеального поєднання між придатністю для життя і приватністю, а також притулком для людей, які цього потребують", - ствердив він.

  • Нагадаємо, уряд держави Ізраїль вирішив продовжити ще на один рік видачу віз та надання всебічної допомоги біженцям від російського вторгнення до України
Світ
Україна
Нідерланди
біженці з України
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