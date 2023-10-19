У Нідерландах у 7 разів побільшало українців, які постраждали від торгівлі людьми

Про це повідомила національна доповідачка з питань торгівлі людьми Конні Рейкен, передає нідерландське видання NOS.

Так, із 814 повідомлень про торгівлю людьми в 2022 році 51 стосувалося українців. У 2021 році таких повідомлень про українців було 7.

Доповідачка пояснила, що зростання числа постраждалих українців пов'язане з тим, що до Нідерландів прибуло більше українських біженців.

"Біженці загалом більш уразливі до практик експлуатації", - сказала Рейкен.

Більшість повідомлень стосуються трудової експлуатації, особливо серед людей, які працюють через агенції тимчасової зайнятості.

"Біженці часто не знають ситуації в Нідерландах і не володіють мовою. Це робить їх уразливими до подібних практик", - сказала Рейкен.

За її словами, інформацію про експлуатацію людей важливо поширювати в місцях прийому біженців.

При цьому жертв експлуатації може бути більше. За даними доповідачки, щороку жертвами експлуатації стають близько 5000 людей, але лише про декілька випадків повідомляють владі та профільним організаціям.

Рейкен стурбована низькою кількістю звернень і тому проводить дослідження того, як можна виявити жертв торгівлі людьми. Вона вважає, що слідчі організації мають приділяти більше уваги проблемі торгівлі людьми. Кількість підозрюваних, які потрапляють у поле зору поліції, зменшується, як і кількість справ, зареєстрованих у прокуратурі. Також стрімко зменшується кількість заяв у військову поліцію - у 2018 році надійшло 86 повідомлень, зараз їх лише 6.