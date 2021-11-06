У Німеччині біженець накинувся з ножем на людей у потязі, є постраждалі
У Німеччині біженець із Сирії накинувся на пасажирів потяга з ножем та поранив трьох людей
Про це повідомляє Bild.
Інцидент стався у потязі, який прямував з Регенсбурга до Нюрнберга. Близько 8:30 невідомий напав з ножем на пасажирів та поранив трьох чоловіків 26, 39 та 60 років.
З постраждалими та очевидцями події працюють правоохоронці. Нападника затримано, його мотиви не встановлено. Причини і обставини події з'ясовуються.
За інформацією видання, нападником виявився 27-річний сирієць. Він перебуває у ФРН з 2014 року та має статус біженця. Зазначається, що він мав психологічні проблеми.
- Нагадаємо, у ніч проти 6 листопада чоловік, що їхав територією РФ в пасажирському потязі "Москва-Адлер", поранив з травматичного пістолета співробітника поліції РФ та бійця Росгвардії.
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