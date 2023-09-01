У Німеччині чоловік напав на дітей, які розмовляли українською, і скинув 10-річного хлопчика з мосту
У німецькому місті Айнбек невідомий чоловік напав на дітей, які розмовляли українською: спочатку він наказав їм говорити російською, а потім скинув 10-річного хлопчика з мосту
Про це інформує пресслужба прокуратури Геттінгена.
Зазначається, що чоловік напав на дітей близько 18:40 26 серпня на мосту Райнсертурмвег в Айнбеку.
"Згідно з результатами поліцейського розслідування, кілька українських дітей перебували в районі мосту, коли поки що невідомий чоловік поскаржився, що діти розмовляють українською мовою. Він наказав їм говорити російською. Потім він сказав, що Україна почала війну", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, опісля чоловік смикнув одну з дівчат за волосся, а 10-річного хлопчика схопив та перекинув через бильця мосту в канал. Падаючи, дитина вдарилась об залізні балки мосту, хлопчик отримав травми голови та лівої ноги.
"Коли хлопчик лежав у каналі, невідомий зловмисник нібито кинув у нього скляну пляшку, яка потрапила в область правого плеча потерпілого. Після цього невідомий зник з місця події", - додали у прокуратурі.
Наразі триває слідство.
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