У Німеччині чоловік напав на дітей, які розмовляли українською, і скинув 10-річного хлопчика з мосту

Про це інформує пресслужба прокуратури Геттінгена.

Зазначається, що чоловік напав на дітей близько 18:40 26 серпня на мосту Райнсертурмвег в Айнбеку.

"Згідно з результатами поліцейського розслідування, кілька українських дітей перебували в районі мосту, коли поки що невідомий чоловік поскаржився, що діти розмовляють українською мовою. Він наказав їм говорити російською. Потім він сказав, що Україна почала війну", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, опісля чоловік смикнув одну з дівчат за волосся, а 10-річного хлопчика схопив та перекинув через бильця мосту в канал. Падаючи, дитина вдарилась об залізні балки мосту, хлопчик отримав травми голови та лівої ноги.

"Коли хлопчик лежав у каналі, невідомий зловмисник нібито кинув у нього скляну пляшку, яка потрапила в область правого плеча потерпілого. Після цього невідомий зник з місця події", - додали у прокуратурі.

Наразі триває слідство.