У Німеччині кандидата у канцлери заскочили на порушенні під час голосування
Кандидат у канцлери Німеччини Армін Лашет припустився порушення під час голосування на виборах до Бундестагу
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Лашет неправильно склав бюлетень під час голосування, через що стало відомо, кого він вибрав. Фото, на якому він опускає бюлетень в урну, опублікували в неділю німецькі ЗМІ.
Зазначається, що попри порушення, голос кандидата в канцлери від Християнсько-демократичного союзу буде зараховано.
"Відомий всій країні політик, як очікувалося, вибрав власну партію. Впливу на виборців тут не проглядається", - написав голова виборчої комісії ФРН Георг Тіель у twitter.
Виборчі дільниці в Німеччині будуть відкриті до 18:00 за місцевим часом.
- 25 вересня стало відомо, що понад половина громадян Німеччини заявили, що не сумуватимуть за Ангелою Меркель на посаді канцлера.
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