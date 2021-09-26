У Німеччині кандидата у канцлери заскочили на порушенні під час голосування

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Лашет неправильно склав бюлетень під час голосування, через що стало відомо, кого він вибрав. Фото, на якому він опускає бюлетень в урну, опублікували в неділю німецькі ЗМІ.

Зазначається, що попри порушення, голос кандидата в канцлери від Християнсько-демократичного союзу буде зараховано.

"Відомий всій країні політик, як очікувалося, вибрав власну партію. Впливу на виборців тут не проглядається", - написав голова виборчої комісії ФРН Георг Тіель у twitter.

Виборчі дільниці в Німеччині будуть відкриті до 18:00 за місцевим часом.