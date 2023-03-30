У Німеччині відкрили перше закордонне представництво Українського інституту
У Німеччині відкрили перше закордонне представництво Українського інституту. Міністр закордонних справ України Кулеба назвав це знаковою подією
Про це повідомила пресслужба Українського інституту.
На відкритті були присутні посол України в Німеччині Олексій Макєєв та уповноважений із питань Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії Міністерства закордонних справ Німеччини Матіас Люттенберг, а також журналісти, політики, представники громадськості.
Культурну програму вечора представили українські митці.
"Завдання представництва – покращувати знання і розуміння України в німецькому суспільстві, популяризувати українську культуру в Німеччині, а також розвивати сталі зв'язки українських митців, представників громадянського суспільства, науковців з їхніми німецькими колегами", - зазначили в МЗС України.
Очільник міністерства Дмитро Кулеба назвав відкриття представництва в Німеччині "знаковою подією" та "свідченням зростаючого впливу української культурної дипломатії в Європі".
"Ми прагнемо посилювати взаємодію не лише між урядами, але і між інституціями, науковцями, митцями, громадськими діячами, бізнесом, експертними середовищами. Це закладає підвалини міцних і стратегічних відносин", - сказав чиновник.
Український інститут — державна установа, яка представляє українську культуру у світі та формує позитивний імідж країни за кордоном. Інститут заснований Кабміном у 2017 році та належить до сфери управління МЗС.
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