Про це повідомила пресслужба Українського інституту.

На відкритті були присутні посол України в Німеччині Олексій Макєєв та уповноважений із питань Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії Міністерства закордонних справ Німеччини Матіас Люттенберг, а також журналісти, політики, представники громадськості.

Культурну програму вечора представили українські митці.

"Завдання представництва – покращувати знання і розуміння України в німецькому суспільстві, популяризувати українську культуру в Німеччині, а також розвивати сталі зв'язки українських митців, представників громадянського суспільства, науковців з їхніми німецькими колегами", - зазначили в МЗС України.

Очільник міністерства Дмитро Кулеба назвав відкриття представництва в Німеччині "знаковою подією" та "свідченням зростаючого впливу української культурної дипломатії в Європі".

"Ми прагнемо посилювати взаємодію не лише між урядами, але і між інституціями, науковцями, митцями, громадськими діячами, бізнесом, експертними середовищами. Це закладає підвалини міцних і стратегічних відносин", - сказав чиновник.

Український інститут — державна установа, яка представляє українську культуру у світі та формує позитивний імідж країни за кордоном. Інститут заснований Кабміном у 2017 році та належить до сфери управління МЗС.