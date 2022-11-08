У Німеччині з яхти російського олігарха Усманова конфіскувала картини на €5 млн
Слідчі Федерального управління кримінальної поліції Німеччини після обшуків на яхті підсанкційного російського олігарха Алішера Усманова конфіскували 30 картин
Про це йдеться в спільному розслідуванні NDR, WDR та Suddeutsche Zeitung.
Загальна вартість картин складає €5 млн.
Зазначається, що картини перебували на яхті та, очевидно, були збережені, коли судно прибуло в порт Гамбурга на капітальний ремонт наприкінці 2021 року. Серед картин - робота французько-російського експресіоніста Марка Шагала.
Представник Усманова наголосив, що предмети мистецтва, про які йдеться, нібито не належать олігарху, тому про них німецьким органам влади не потрібно було повідомляти.
- 21 вересня німецька поліція провела обшук у баварському маєтку Усманова. Його підозрюють у здійсненні фінансових операцій на мільйони євро в період з 2017 по 2022 рік, щоб приховати походження коштів, зокрема ухилення від сплати податків.
- Згодом німецька поліція обшукала яхту Усманова на півночі Німеччини.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.85
Купівля 39.85Продаж 40.61
-
EUR
Купівля 38.8Продаж 39.82
- Актуальне
- Важливе