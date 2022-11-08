Про це йдеться в спільному розслідуванні NDR, WDR та Suddeutsche Zeitung.

Загальна вартість картин складає €5 млн.

Зазначається, що картини перебували на яхті та, очевидно, були збережені, коли судно прибуло в порт Гамбурга на капітальний ремонт наприкінці 2021 року. Серед картин - робота французько-російського експресіоніста Марка Шагала.

Представник Усманова наголосив, що предмети мистецтва, про які йдеться, нібито не належать олігарху, тому про них німецьким органам влади не потрібно було повідомляти.

21 вересня німецька поліція провела обшук у баварському маєтку Усманова. Його підозрюють у здійсненні фінансових операцій на мільйони євро в період з 2017 по 2022 рік, щоб приховати походження коштів, зокрема ухилення від сплати податків.

Згодом німецька поліція обшукала яхту Усманова на півночі Німеччини.

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