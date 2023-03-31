У Німеччині запрацював український "Паспортний сервіс", поки у тестовому режимі

Про це інформують на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

"У результаті плідної співпраці Державної міграційної служби, МЗС та МВС України у столиці Німеччини у тестовому режимі розпочинає свою роботу відокремлений підрозділ ДП "Документ", - пипше пресслужба.

Повідомляється, що центр забезпечить українців дійсними паспортними документами та дозволить працювати, навчатися, вільно перетинати кордони, а також отримувати фінансову чи гуманітарну допомогу.

Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс" у Берліні знаходиться за адресою: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, другий поверх.

Відвідувачів прийматимуть з понеділка по суботу з 09:00 до 18:00 за "живою" чергою, щодо електронньої, то вона запрацює невдовзі.

Послуги:

оформлення або обмін ID-картки чи закордонного паспорта;

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;

обмін посвідчення водія;

страхування.

Деталі на офіційному сайті.

Нині цей сервіс працює у чотирьох містах Польщі - Варшава, Краків, Ґданськ, Вроцлав: у Туреччині - Стамбул, Словаччині - Братислава та Чехії - Прага.