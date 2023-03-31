У Німеччині запрацював український "Паспортний сервіс", поки у тестовому режимі
31 березня у Берліні запрацював підрозділ ДП "Документ", який допомагатиме українським біженцям. Установа поки працює в тестовому режимі
Про це інформують на сайті Міністерства внутрішніх справ України.
"У результаті плідної співпраці Державної міграційної служби, МЗС та МВС України у столиці Німеччини у тестовому режимі розпочинає свою роботу відокремлений підрозділ ДП "Документ", - пипше пресслужба.
Повідомляється, що центр забезпечить українців дійсними паспортними документами та дозволить працювати, навчатися, вільно перетинати кордони, а також отримувати фінансову чи гуманітарну допомогу.
Центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс" у Берліні знаходиться за адресою: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, другий поверх.
Відвідувачів прийматимуть з понеділка по суботу з 09:00 до 18:00 за "живою" чергою, щодо електронньої, то вона запрацює невдовзі.
Послуги:
- оформлення або обмін ID-картки чи закордонного паспорта;
- обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);
- одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;
- обмін посвідчення водія;
- страхування.
Деталі на офіційному сайті.
Нині цей сервіс працює у чотирьох містах Польщі - Варшава, Краків, Ґданськ, Вроцлав: у Туреччині - Стамбул, Словаччині - Братислава та Чехії - Прага.
- Чехія стала другою країною, де українці за кордоном можуть обміняти посвідчення водія.
- Громадяни України можуть подати заявки на оформлення паспортних документів за кордоном у Польщі, Словаччині, Чехії та Туреччині.
- Від 2 березня у Братиславі в паспортному сервісі "Документ" працює послуга обміну українського посвідчення водія. Словаччина стала третьою країною, де можна обміняти водійське.
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