У Німеччині завершила навчання на ЗРК Patriot друга група військових ЗСУ
У п'ятницю, 1 грудня, на одній з баз військово-повітряних сил Люфтваффе у Німеччині підготували другу групу українських військових для роботи із зенітно-ракетним комплексом Patriot
Про це повідомив командувач багатонаціонального тренувального командування генерал-лейтенант Андреас Марлоу, пише Deutsche Welle.
Зазначається, що курс, який тривав понад шість тижнів, пройшли близько 70 солдатів і офіцерів ЗСУ. Як відзвітували в Бундесвері, відтепер українські військові зможуть самостійно працювати з цим комплексом.
Німецький генерал наголосив, що захист повітряного простору України є головним завданням, оскільки російські удари цілеспрямовано нищать цивільну інфраструктуру в Україні. За його словами, під час навчань досягнуто такого рівня компетенції персоналу, який дозволить українцям самостійно працювати з ЗРК і виконувати завдання протиповітряної оборони.
Читайте також: Чим особливий ЗРК Patriot і як він змінив ППО України
Марлоу також заявив, що в навчаннях брали участь досвідчені українські військові - у них за плечима роки служби в підрозділах протиповітряної оборони та досвід роботи з радянськими системами ППО С-300.
"Усі вони мають бойовий досвід, а також раніше служили в протиповітряній обороні. Наш курс завершується дводенними навчаннями, наприкінці яких згадуємо все, чого навчилися", - сказав німецький інструктор.
Водночас один з українських офіцерів, який брав участь у вишколі, визнав, що комплекс Patriot досить складна система. "Ми готові", - запевнив один з учасників вишколу, хоч і визнав, що окремі аспекти навчання ще триватимуть.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.74 Купівля 36.74Продаж 37.39
- EUR Купівля 39.91Продаж 40.85
- Актуальне
- Важливе