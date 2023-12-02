У Німеччині завершила навчання на ЗРК Patriot друга група військових ЗСУ

Про це повідомив командувач багатонаціонального тренувального командування генерал-лейтенант Андреас Марлоу, пише Deutsche Welle.

Зазначається, що курс, який тривав понад шість тижнів, пройшли близько 70 солдатів і офіцерів ЗСУ. Як відзвітували в Бундесвері, відтепер українські військові зможуть самостійно працювати з цим комплексом.

Німецький генерал наголосив, що захист повітряного простору України є головним завданням, оскільки російські удари цілеспрямовано нищать цивільну інфраструктуру в Україні. За його словами, під час навчань досягнуто такого рівня компетенції персоналу, який дозволить українцям самостійно працювати з ЗРК і виконувати завдання протиповітряної оборони.

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Марлоу також заявив, що в навчаннях брали участь досвідчені українські військові - у них за плечима роки служби в підрозділах протиповітряної оборони та досвід роботи з радянськими системами ППО С-300.

"Усі вони мають бойовий досвід, а також раніше служили в протиповітряній обороні. Наш курс завершується дводенними навчаннями, наприкінці яких згадуємо все, чого навчилися", - сказав німецький інструктор.

Водночас один з українських офіцерів, який брав участь у вишколі, визнав, що комплекс Patriot досить складна система. "Ми готові", - запевнив один з учасників вишколу, хоч і визнав, що окремі аспекти навчання ще триватимуть.