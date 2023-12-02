Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Німеччині завершила навчання на ЗРК Patriot друга група військових ЗСУ

У Німеччині завершила навчання на ЗРК Patriot друга група військових ЗСУ

2 грудня, 2023 субота
12:51
Світ ЗРК Patriot

У п'ятницю, 1 грудня, на одній з баз військово-повітряних сил Люфтваффе у Німеччині підготували другу групу українських військових для роботи із зенітно-ракетним комплексом Patriot

Про це повідомив командувач багатонаціонального тренувального командування генерал-лейтенант Андреас Марлоу, пише Deutsche Welle.

Зазначається, що курс, який тривав понад шість тижнів, пройшли близько 70 солдатів і офіцерів ЗСУ. Як відзвітували в Бундесвері, відтепер українські військові зможуть самостійно працювати з цим комплексом.

Німецький генерал наголосив, що захист повітряного простору України є головним завданням, оскільки російські удари цілеспрямовано нищать цивільну інфраструктуру в Україні. За його словами, під час навчань досягнуто такого рівня компетенції персоналу, який дозволить українцям самостійно працювати з ЗРК і виконувати завдання протиповітряної оборони.

Читайте також: Чим особливий ЗРК Patriot і як він змінив ППО України

Марлоу також заявив, що в навчаннях брали участь досвідчені українські військові - у них за плечима роки служби в підрозділах протиповітряної оборони та досвід роботи з радянськими системами ППО С-300.

"Усі вони мають бойовий досвід, а також раніше служили в протиповітряній обороні. Наш курс завершується дводенними навчаннями, наприкінці яких згадуємо все, чого навчилися", - сказав німецький інструктор.

Водночас один з українських офіцерів, який брав участь у вишколі, визнав, що комплекс Patriot досить складна система. "Ми готові", - запевнив один з учасників вишколу, хоч і визнав, що окремі аспекти навчання ще триватимуть.

  • 2 лютого українські військові прибули до Німеччини для того, аби опанувати зенітний ракетний комплекс Patriot. 
  • У квітні ФРН передала Україні перший комплекс Patriot із ракетами до нього та спецавтомобілі.
Україна
військові
Німеччина
ЗСУ
Війна з Росією
Читайте також:
кримінал, поліція
1 грудня, 2023 п'ятниця
У Києві жорстоко вбили військового, який прямував у госпіталь. Тіло знайшли у водоймі
Петер Сіярто
30 листопада, 2023 четвер
"Нам не потрібна війна": Угорщина в ОБСЄ закликала припинити постачання зброї Україні
путін та шойгу
2 грудня, 2023 субота
В ISW розповіли, для чого військове керівництво РФ бреше про "активну оборону" Авдіївки
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.74
    Купівля 36.74
    Продаж 37.39
  • EUR
    Купівля 39.91
    Продаж 40.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
2 грудня
14:00
Ексклюзив
Джозеф Байден і Володимир Зеленський
"Має важливіше завдання": Піонтковський заявив, що Байден повинен відмовитись від участі у президентських виборах
13:53
Ексклюзив
Володимир Путін
На зустрічі G20 Путін отримав інтелектуальну клізму, - Безсмертний
13:46
вибори до Держдуми
Економічні проблеми на ТОТ заважають окупантам організовувати "вибори" президента РФ
13:36
Ексклюзив
Акція дружин українських мобілізованих (02.12.2023)
"Найкраща мотивація - знати дату демобілізації!" У Києві дружини тих, хто на фронті, вийшли з вимогами
13:32
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 2 грудня: євро та долар пішли на спад
13:23
Суд
Росіяни формують "судову гілку влади" на окупованих територіях сходу та півдня України, - ЦНС
13:10
ЛГБТ
У Москві поліція проводить рейди в гей-клубах після того, як верховний суд визнав рух ЛГБТК+ "екстремістським"
12:56
Оновлено
російська армія, мобілізація
На Камчатці російський офіцер на авто збив 11 строковиків, троє з них постраждали
12:47
Литва прапор
Міноборони Литви представило концепцію Коаліції з розмінування
12:46
Маріуполь
У Маріуполі пролунав вибух, попередньо, на базі окупантів, - Андрющенко
12:44
собака
Американські вчені розробили препарат, який зможе подовжити тривалість життя собак
12:35
вимкнення електроенергії
Через несприятливі погодні умови без світла залишилися 497 населених пунктів: ситуація в енергосистемі станом на 2 грудня
12:18
поїзд сніг
У Баварії снігопади змусили зупинити транспортне сполучення та закрити аеропорт Мюнхена
12:07
OPINION
Богдан Данилишин
Промисловість відновлює темпи виробництва
11:29
Рустем Умєров
Міністр оборони Умєров окреслив три важливі завдання для України та партнерів у рамках Формули миру
11:19
Ілюстративне фото
У Мелітополі партизани ліквідували декілька окупантів та уразили ворожий паливозаправник, - ГУР
11:09
росія мобілізація
У британській розвідці розповіли про протести всередині Росії
10:41
окупанти, орки
Окупанти зменшили активність авіації, артилерії та загальну кількість боєзіткнень, - Тарнавський
10:35
вулкан Етна
В Італії сталося виверження вулкана Етна
10:02
OPINION
Карл Волох
Хто кому Коломойський?
09:32
Прапор США
США виділять $3 млрд на "кліматичну допомогу" країнам, що розвиваються, - Bloomberg
09:30
Огляд
колісний танк AMX-10 RC
Що таке AMX-10RC – французькі легкі танки чи бронемашини з гарматою, технічні характеристики та переваги
09:28
Ексклюзив
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
Україна перейшла до активної оборони, - генерал-лейтенант Романенко
09:19
ЗАЕС
На Запорізькій АЕС вночі стався блекаут: є загроза радіаційній безпеці
09:12
терористи ХАМАС
Ізраїльська армія підтвердила смерть п’ятьох заручників у полоні ХАМАСу
09:08
соцмережа Х (Твіттер)
Ще одна компанія відмовилась від реклами на платформі Х
08:47
Оновлено
сирена
Росіяни ввечері запустили "шахеди": на Одещині є влучання
08:47
Ексклюзив
Авдіївка
Офіцер "Легіону Свободи" спрогнозував розвиток подій на Авдіївському напрямку
08:34
Сектор Гази
Ізраїль хоче створити буферну зону в Газі після закінчення війни з ХАМАС, - Reuters
08:28
Росіяни відправляють бюджетників з ТОТ Херсонщини на пропагандистську виставку в Москві
08:20
корабель рф
Росія завела ракетоносії до пунктів базування: у Чорному морі чергують 4 кораблі
08:13
Rheinmetall планує запустити завод в Україні у 2024 році
08:04
Оновлено
втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила понад тисячу військових, 7 танків і 10 артсистем, - Генштаб
08:00
На фото: система ППО
Сили ППО вночі знищили російську ракету та 10 з 11 "шахедів"
08:00
OPINION
Юрій Богданов
Якщо заберуть Залужного, то його наступник буде "одиницею Офісу", а не головкомом
07:51
Естонія
Уряд Естонії шукає способи для депортації тих, хто вирішить отримати громадянство РФ
07:38
КНДР заявила, що втручання в роботу її супутників вважатиметься оголошенням війни
07:35
Огляд
Дофамінове місто, холодні бунти і справжній король сексу – 5 екзотичних книг, які варті вашої уваги
06:54
Девід Петреус
Ексочільник ЦРУ пояснив, чому ЗСУ не досягли прориву під час літнього контрнаступу 
06:39
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
"Розкидається людським м’ясом, щоб захопити Україну": Кірбі про рішення Путіна збільшити російську армію
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV