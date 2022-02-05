У Німецькому уряді вже бояться, що "Північний потік-2" посилить залежність ФРН від російського газу

Про це він заявив у інтерв'ю медіагрупі Funke та газеті Ouest-France.

За словами Хабека, Москва може використовувати постачання газу проти інтересів Берліна.

"У геополітичному плані "Північний потік-2" не лише посилить нашу залежність від російського газу, а й зосередиться на єдиному вразливому шляху постачання. "Північний потік-2" підвищує потребу в диверсифікації джерел нашого газопостачання", - пояснив Хабек.

Він додав, що події останніх тижнів та напруга на кордоні України підсилили побоювання через те, що Росія може використати постачання газу проти інтересів Німеччини.

"Якщо Росія просунеться в Україні, їй доведеться заплатити велику економічну ціну", - сказав Хабек.