У Німецькому уряді вже бояться, що "Північний потік-2" посилить залежність ФРН від російського газу
Віцеканцлер, міністр у справах економіки та клімату ФРН Роберт Хабек заявив, що запуск газопроводу "Північний потік-2" збільшить залежність країни від російського газу
Про це він заявив у інтерв'ю медіагрупі Funke та газеті Ouest-France.
За словами Хабека, Москва може використовувати постачання газу проти інтересів Берліна.
"У геополітичному плані "Північний потік-2" не лише посилить нашу залежність від російського газу, а й зосередиться на єдиному вразливому шляху постачання. "Північний потік-2" підвищує потребу в диверсифікації джерел нашого газопостачання", - пояснив Хабек.
Він додав, що події останніх тижнів та напруга на кордоні України підсилили побоювання через те, що Росія може використати постачання газу проти інтересів Німеччини.
"Якщо Росія просунеться в Україні, їй доведеться заплатити велику економічну ціну", - сказав Хабек.
- Нагадаємо, 1 лютого очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що у ЄС не буде стимулу для запуску російського газопроводу "Північний потік-2" у випадку будь-якої тривожної ситуації в Україні.
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