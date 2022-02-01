Запуск "Північного потоку-2" залежатиме від ситуації в Україні, - Боррель

Про це він сказав у інтерв'ю виданню "Дождь".



Боррель наголосив, що запуск газопроводу буде залежати від загального положення.



"Якщо щось серйозне відбудеться в Україні, і це може бути, припустимо, як ви сказали, війна, але не обов'язково війна, це може бути просто якась тривожна ситуація - в будь-якому випадку стимулу для запуску "Північного потоку-2" не буде", - сказав дипломат.



Він зазначив, що за запуск "Північного потоку-2" відповідає Німеччина, а Єврокомісія не має повноважень для зупинки газопроводу.



За словами Борреля, Євросоюз не виступає проти "Північного потоку-2", але не вважає проєкт пріоритетним, оскільки його запуск "не допоможе посилити незалежність ЄС від постачання газу з Росії".

Нагадаємо, у Німеччині заявили, що сертифікація російського газопроводу "Північний потік-2" у першому півріччі 2022 року виглядає малоймовірною.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що російський газовий монополіст Газпром маніпулює законодавством ЄС для сертифікації частини "Північного потоку-2".