У Нижній Лаврі дотепер мешкає 40 ченців та мирян Московського патріархату
Представники Української православної церкви Московського патріархату не повністю залишили територію Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"
Про це виконувач обов'язків директора заповідника Максим Остапенко заявив ICTV.
"Щодо готельних корпусів, то ситуація залишається практично незмінною. Виїхали декілька осіб, інші продовжують там залишатися. Це близько 40 осіб: по 11 осіб у 57-му та 58-му корпусах. І близько 20 осіб у 54-му корпусі", - зазначив він.
За словами Остапенка, персональні дані тих, хто відмовляється виїзджати з Лаври, отримали правоохоронці.
"Сподіваюся, що подальші дії вже визначені поліцією щодо цих осіб", - наголосив керівник заповідника "Києво-Печерська лавра".
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Як звернув увагу Остапенко, саме через цих осіб доступ до святинь на території Нижньої лаври закрито для усіх відвідувачів.
Разом з тим, на його думку, після повернення приміщень у державну власність, важливо зберегти чернече життя в межах Києво-Печерської лаври. Однак, бути там, як сказав керівник заповідника, зможе лише проукраїнська братія.
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"Лавра - це насамперед монастир, це святині, які потребують постійного чернечого життя й обслуговування цих об’єктів саме ченцями. Ми сподіваємося, що буде сформовано новий алгоритм взаємодії держави та церкви. І ті ченці, які точно мають проукраїнську позицію, служать українським святиням, повинні далі продовжити свою справу. А незаконна діяльність проросійських сил у лаврі має бути припинена", - підсумував Максим Остапенко.
- Нагадаємо, 12 вересня комісія заповідника опечатала корпуси №№ 63, 64, які використовувалися УПЦ (МП) як навчально-адміністративні приміщення.
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