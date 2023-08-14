У низці областей 6 разів вимикалися ЛЕП і підстанції Укренерго: ситуація в енергосистемі станом на 14 серпня
Протягом вихідних у шести областях України з технологічних причин 6 разів вимикалися лінії електропередачі та підстанції Укренерго
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
Так, вимкнення було зафіксовано у Волинській, Одеській, Миколаївській, Хмельницькій, Тернопільській і Полтавській областях.
"У Волинській області відключення призвело до знеструмлення майже 2,5 тисячі споживачів міста Луцьк, а в неділю через відключення в Хмельницькій області були порушення руху потягів", - зазначили в Міненерго.
Унаслідок ворожого обстрілу в Одесі, який стався в ніч на 14 серпня, відключалася повітряна лінія електропередачі 110 кВ, що призвело до знеструмлення близько 2 тисяч абонентів. Усіх уже заживили.
Водночас триває обстріл прифронтових і прикордонних територій України.
"Через обстріли знеструмлено 418 населених пунктів у Донецькій, Харківський, Запорізькій, Херсонській, Луганській, Сумській та Чернігівській областях", - ідеться у повідомленні.
- 13 серпня очільник уряду Денис Шмигаль сказав, що Укренерго на майже 80% відремонтувало магістральні мережі, високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану. За його словами, Україна формує багаторівневий захист для енергетичних об’єктів.
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