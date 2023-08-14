Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Так, вимкнення було зафіксовано у Волинській, Одеській, Миколаївській, Хмельницькій, Тернопільській і Полтавській областях.

"У Волинській області відключення призвело до знеструмлення майже 2,5 тисячі споживачів міста Луцьк, а в неділю через відключення в Хмельницькій області були порушення руху потягів", - зазначили в Міненерго.

Унаслідок ворожого обстрілу в Одесі, який стався в ніч на 14 серпня, відключалася повітряна лінія електропередачі 110 кВ, що призвело до знеструмлення близько 2 тисяч абонентів. Усіх уже заживили.

Водночас триває обстріл прифронтових і прикордонних територій України.

"Через обстріли знеструмлено 418 населених пунктів у Донецькій, Харківський, Запорізькій, Херсонській, Луганській, Сумській та Чернігівській областях", - ідеться у повідомленні.