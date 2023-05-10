У низці українських областей попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки
У період з 11 до 13 травня у низці областей України буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Про це повідомляє ДСНС.
"Впродовж 11-13 травня у північних, центральних, Тернопільській, Харківській, Одеській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За таких умов навіть маленьке вогнище може перерости у масштабну пожежу і знищити сотні гектарів полів, лісових насаджень. Це величезна шкода для екології та людини. Не провокуйте пожежі в екосистемах", - пише ДСНС.
Загалом з початку року в екосистемах України сталось майже 5 тис. пожеж. Лише за минулу добу рятувальники ліквідували 47 пожеж на площі 27 га.
- 8 травня у селі Мусійки Іванківської громади сталась пожежа в житлового будинку, де перебував батько та шестеро малолітніх дітей: внаслідок отруєння чадним газом загинула донька.
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