У низці українських областей попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Про це повідомляє ДСНС.

"Впродовж 11-13 травня у північних, центральних, Тернопільській, Харківській, Одеській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. За таких умов навіть маленьке вогнище може перерости у масштабну пожежу і знищити сотні гектарів полів, лісових насаджень. Це величезна шкода для екології та людини. Не провокуйте пожежі в екосистемах", - пише ДСНС.

Загалом з початку року в екосистемах України сталось майже 5 тис. пожеж. Лише за минулу добу рятувальники ліквідували 47 пожеж на площі 27 га.