У "нормандському форматі" для налагодження взаємодії намагаються застосувати гуманітарний порядок денний, - експерт

Про це він сказав у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.



"Поки що, ми розуміємо, що "нормандський формат" - це та точка, де всі сторони, незважаючи на протиріччя, вони сходяться, що формат є мірилом того, як просувається дипломатичний процес. Росія, незважаючи на свою поведінку, продовжує стверджувати, що вона хоче політико-дипломатичного рішення. Так само, як і Україна, і Захід", - вважає Краєв.



На думку експерта, всі країни-учасники приходять до "нормандського формату" як до фарватеру, яким можна рухатися.



"На чому вони могли зійтися? Україна наполягає на перегляді гуманітарних питань, Росія їх

блокувала останній рік. Ми дуже порівнюємо ситуацію з вісмедесятими, тоді саме з гуманітарних розмов, з питань соціальних, культурних і так далі, почалися перемовини про розброєння. В принципі, здається, що намагаються зараз застосувати той самий трек, бо він наразі спрацював у перемовинах, між Німеччиною та США щодо "Північного потоку-2" і у переговорах НАТО-Росія щодо гарантій безпеки", - сказав він.



Краєв вважає, що і у "нормандському форматі" буде застосований цей інструментарій - "почнемо з розмов про м'яке, продовжимо в загальноприйнятному форматі, а далі буде розвиватися, як буде".

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що виконання Мінських угод - це "єдиний шлях, що дозволить встановити мир, єдиний шлях для політичного рішення". За його словами, Володимир Зеленський під час переговорів підтвердив готовність виконання угод.