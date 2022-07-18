Про це Сергій Хлань повідомив у фейсбук.

"Салюти для хороших – мертвих росіян, які вже ніколи не прокинуться", – написав у соцмережах радник голови Херсонської ОВА.

За словами Сергія Хланя, ранкові вибухи у Новокаховській громаді – це детонування складів боєприпасів російської армії.

Додамо, 17 липня ЗСУ завдали ударів по пунктах росіян на Півдні.

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