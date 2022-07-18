У Новій Каховці горять ворожі склади з боєприпасами, – радник голови Херсонської ОВА
Депутат Херсонської облради Сергій Хлань прокоментував ранкові вибухи 18 липня
Про це Сергій Хлань повідомив у фейсбук.
"Салюти для хороших – мертвих росіян, які вже ніколи не прокинуться", – написав у соцмережах радник голови Херсонської ОВА.
За словами Сергія Хланя, ранкові вибухи у Новокаховській громаді – це детонування складів боєприпасів російської армії.
- Додамо, 17 липня ЗСУ завдали ударів по пунктах росіян на Півдні.
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