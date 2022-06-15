У Новій Каховці на Херсонщині окупанти викрали подружжя пенсіонерів
Викрадену родину російські військові вивезли на територію окупованого Херсону
Про це інформує Укрінформ.
Повідомляється, що у Новій Каховці 14 червня російські окупанти викрали подружжя пенсіонерів - Чугуй Миколу та Людмилу, 1951 та 1957 р.н відповідно.
За даними свідків, родину викрали з власного будинку рано вранці. Восьмеро озброєних військових РФ прибули до садиби пенсіонерів на двох машинах. Чоловіка посадили в одне авто, а жінку - в інший. Викрадених окупанти повезли у невідомому напрямку.
Як припускають родичі, Чугаїв могли утримувати у підвалі будівлі поліції міста, де росіяни облаштували офіс своєї так званої комендатури. Проте сьогодні стало відомо, що подружжя відвезли до окупованого Херсона.
Зазначається, що обидва Чугаї мають хронічні хвороби: Микола страждає на артрит, йому важко ходити. У Людмили гіпертонічна хвороба. Родичі наголошують, що утримання пенсіонерів без необхідних ліків може загрожувати їхньому життю.
Рідні Чугаїв закликають Міжнародний Червоний хрест втрутитися та посприяти звільненню родини.
- Нагадаємо, 11 червня у Запорізькій області російські військові викрали голову студради фахового коледжу в Ногайську Артура Ярошевського
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