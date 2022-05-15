У Новій Каховці росіяни викрали дитячого тренера з футболу

Про це повідомила його дружина Тетяна Бакуліна у фейсбуці.

"Сьогодні о 9-й ранку біля АТБ забрали мого чоловіка, дитячого тренера Бакуліна Анатолія Миколайовича", - зазначила вона.

У поліції говорять, що його там немає, однак автівка чоловіка стоїть біля відділку.

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