У Новій Каховці росіяни викрали дитячого тренера з футболу
У тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині 15 травня окупанти викрали дитячого тренера з футболу Анатолія Бакуліна
Про це повідомила його дружина Тетяна Бакуліна у фейсбуці.
"Сьогодні о 9-й ранку біля АТБ забрали мого чоловіка, дитячого тренера Бакуліна Анатолія Миколайовича", - зазначила вона.
У поліції говорять, що його там немає, однак автівка чоловіка стоїть біля відділку.
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