У новому пакеті допомоги США вперше нададуть Україні снаряди зі збідненим ураном, – Reuters
У новому пакеті військової допомоги від США в Україну вперше відправлять бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран
Про це повідомляє Reuters.
Таку інформацію журналістам підтвердили два американські чиновники. Також ЗМІ ознайомилися із відповідним документом.
Ці снаряди, які можуть допомогти знищити російські танки, є частиною нового пакету військової допомоги Україні, який має бути представлений наступного тижня.
Боєприпаси можуть використовуватися з американських танків "Абрамс", які, за словами особи, знайомої з цим питанням, будуть доставлені в Україну найближчими тижнями.
Один з чиновників повідомив, що майбутній пакет допомоги коштуватиме від 240 до 375 мільйонів доларів, залежно від того, що до нього увійде. За словами джерел, вартість і вміст пакета ще остаточно не визначені.
Це буде перша американська поставка боєприпасів і, ймовірно, викличе суперечки у США за рік до президентських виборів.
- Нагадаємо, у березні заступниця міністра оборони Великої Британії Аннабель Голді повідомила, що країна, окрім танків, надасть Україні снаряди, що містять збіднений уран.
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