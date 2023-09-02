У новому пакеті допомоги США вперше нададуть Україні снаряди зі збідненим ураном, – Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Таку інформацію журналістам підтвердили два американські чиновники. Також ЗМІ ознайомилися із відповідним документом.

Ці снаряди, які можуть допомогти знищити російські танки, є частиною нового пакету військової допомоги Україні, який має бути представлений наступного тижня.

Боєприпаси можуть використовуватися з американських танків "Абрамс", які, за словами особи, знайомої з цим питанням, будуть доставлені в Україну найближчими тижнями.

Один з чиновників повідомив, що майбутній пакет допомоги коштуватиме від 240 до 375 мільйонів доларів, залежно від того, що до нього увійде. За словами джерел, вартість і вміст пакета ще остаточно не визначені.

Це буде перша американська поставка боєприпасів і, ймовірно, викличе суперечки у США за рік до президентських виборів.