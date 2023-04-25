У Новосибірську виявили масове поховання вагнерівців із символами ПВК
Масове поховання виявили на Гусинобродському цвинтарі у російському Новосибірську. Зокрема є свіжі могили загиблих найманців із ПВК Вагнера, про це свідчить їхній символ на вінках
Про це інформують в Сибір.Реалії з посиланням на відео, яке надіслало анонімне джерело.
На записі видно десятки свіжих могил загиблих у кварталі Гусинобродського цвинтаря 7В. Майже на всіх могилах лежать вінки із зображенням жовтої зірки та чорного хреста, що є символом ПВК Вагнера. Судячи з надгробних табличок ті померли у період з листопада 2022 по січень 2023 року.
На супутникових знімках минулих років поховань у цій частині не було.
Джерело розповіло про новий, нині порожній квартал поряд з 7В.
У квітні місцеві ЗМІ повідомляли, що на цвинтарі в Новосибірську поховано четверо уродженців Туви, троє з них – Ерелчин Чечен-оол, Монгуш Чариш-оол, Херел Ондар, яких засудили за збут наркотиків, крадіжки, шахрайство та розбій.
Також знайдено могилу ще одного жителя Туви – 34-річного Василя Седіп-Балчира, засудженого за крадіжку. У 2020 році його засудили до 2,5 років суворого режиму за крадіжки та незаконне придбання наркотиків. Злочинець загинув 10 січня 2023 року.
На Гусинобродському цвинтарі похований і 22-річний житель Красноярська Насім Лоскутов, якого у 2018, 2020 та 2022 роках судили за крадіжки. Останній термін до – 3,5 років суворого режиму. Лоскутов загинув тогоріч у 4 грудня. Поряд могила неодноразово засудженого 31-річного жителя Омської області Дениса Пічугіна – у червні минулого року злочинця засудили до року суворого режиму теж за крадіжку. Він загинув 29 грудня 2022 року.
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