У Нью-Йорку спалахнули заворушення через те, що популярний стример пообіцяв безкоштовно роздавати ігрові приставки

Про це інформує The New York Times.

У п'ятницю близько 16:00 у парку Юніон-сквер Ценат та інший стример Фанум планували безкоштовно роздавати ігрові приставки PlayStation 5. Захід був спонтанним і відбувся без дозволу міської ради. Поліція дізналася про подію близько опівдня з допису в соцмережах, який до 15:00 став вірусним.

Згодом, після 15:00, захід набув "експоненціального, швидкого, величезного масштабу". Натовп почав блокувати машини та дороги для пішоходів, через що Юніон-сквер закрився раніше, а метро почало проїжджати повз нього.

Близько 16:00 частина натовпу стала неконтрольованою. Деякі люди увірвалися на будівельний майданчик і почали кидатися одне в одного будматеріалами, камінням і пляшками. Згодом люди почали залазити на машини й відштовхувати поліцейських зі щитами для боротьби із масовими заворушеннями, які намагалися провести арешти.

До 17:00 правоохоронцям вдалося витіснити більшість натовпу на Парк-авеню. Тих, хто відмовлявся йти, затримували.

У результаті заворушень було заарештовано 65 людей, серед них майже половина неповнолітніх. Люди, зокрема й поліцейські, дістали поранення. Було пошкоджено також продуктові візки, поліцейські машини, магазини.

Стримеру Ценату, чиє реальне ім'я Кай Карло Сенат ІІІ, висунули звинувачення в підбурюванні до бунту. Також йому можуть висунути звинувачення у незаконних зібраннях та інших злочинах.