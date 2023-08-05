У Нью-Йорку спалахнули заворушення через те, що популярний стример пообіцяв безкоштовно роздавати ігрові приставки
У парку Юніон-сквер, що в Манхеттені, зібралися тисячі людей після того, як популярний стример на YouTube і Twitch Кай Ценат пообіцяв безкоштовно роздавати ігрові приставки. Стримеру висунули звинувачення
Про це інформує The New York Times.
У п'ятницю близько 16:00 у парку Юніон-сквер Ценат та інший стример Фанум планували безкоштовно роздавати ігрові приставки PlayStation 5. Захід був спонтанним і відбувся без дозволу міської ради. Поліція дізналася про подію близько опівдня з допису в соцмережах, який до 15:00 став вірусним.
Згодом, після 15:00, захід набув "експоненціального, швидкого, величезного масштабу". Натовп почав блокувати машини та дороги для пішоходів, через що Юніон-сквер закрився раніше, а метро почало проїжджати повз нього.
Близько 16:00 частина натовпу стала неконтрольованою. Деякі люди увірвалися на будівельний майданчик і почали кидатися одне в одного будматеріалами, камінням і пляшками. Згодом люди почали залазити на машини й відштовхувати поліцейських зі щитами для боротьби із масовими заворушеннями, які намагалися провести арешти.
До 17:00 правоохоронцям вдалося витіснити більшість натовпу на Парк-авеню. Тих, хто відмовлявся йти, затримували.
У результаті заворушень було заарештовано 65 людей, серед них майже половина неповнолітніх. Люди, зокрема й поліцейські, дістали поранення. Було пошкоджено також продуктові візки, поліцейські машини, магазини.
Стримеру Ценату, чиє реальне ім'я Кай Карло Сенат ІІІ, висунули звинувачення в підбурюванні до бунту. Також йому можуть висунути звинувачення у незаконних зібраннях та інших злочинах.
- 3 серпня пасажирський потяг Long Island Rail Road прямував у напрямку Хемпстеда, коли зійшов з рейок, унаслідок чого 13 людей дістали поранення.
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