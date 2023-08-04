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У Нью-Йорку з рейок зійшов потяг, 13 людей постраждали

4 серпня, 2023 п'ятниця
09:45
Світ посольство США

У четвер, 3 серпня, пасажирський потяг Long Island Rail Road прямував у напрямку Хемпстеда, коли зійшов з рейок, унаслідок чого 13 людей дістали поранення

Про це інформує Xinhua.

Зазначають, що інцидент стався близько 11:12 на схід від станції Ямайка на 175-й вулиці та 95-й авеню у районі Квінс. Усі вісім вагонів потяга зійшли з рейок. Причина цього наразі невідома.

Унаслідок сходження потяга з рейок постраждали 13 людей. Вони отримали некритичні поранення ніг і спини. Рятувальники пересадили всіх пасажирів поїзда на рятувальний потяг.

"Наш головний пріоритет - забезпечити безпеку всіх пасажирів і залізничників і якомога швидше відновити рух поїздів", - сказала губернаторка Нью-Йорка Кеті Хочул.

  • 3 серпня на заході Мексики пасажирський автобус з'їхав з шосе в ущелину рано вранці в четвер, унаслідок чого щонайменше 18 людей загинули.
США
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