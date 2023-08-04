Про це інформує Xinhua.

Зазначають, що інцидент стався близько 11:12 на схід від станції Ямайка на 175-й вулиці та 95-й авеню у районі Квінс. Усі вісім вагонів потяга зійшли з рейок. Причина цього наразі невідома.

Унаслідок сходження потяга з рейок постраждали 13 людей. Вони отримали некритичні поранення ніг і спини. Рятувальники пересадили всіх пасажирів поїзда на рятувальний потяг.

"Наш головний пріоритет - забезпечити безпеку всіх пасажирів і залізничників і якомога швидше відновити рух поїздів", - сказала губернаторка Нью-Йорка Кеті Хочул.