У Нью-Йорку з рейок зійшов потяг, 13 людей постраждали
У четвер, 3 серпня, пасажирський потяг Long Island Rail Road прямував у напрямку Хемпстеда, коли зійшов з рейок, унаслідок чого 13 людей дістали поранення
Про це інформує Xinhua.
Зазначають, що інцидент стався близько 11:12 на схід від станції Ямайка на 175-й вулиці та 95-й авеню у районі Квінс. Усі вісім вагонів потяга зійшли з рейок. Причина цього наразі невідома.
Унаслідок сходження потяга з рейок постраждали 13 людей. Вони отримали некритичні поранення ніг і спини. Рятувальники пересадили всіх пасажирів поїзда на рятувальний потяг.
"Наш головний пріоритет - забезпечити безпеку всіх пасажирів і залізничників і якомога швидше відновити рух поїздів", - сказала губернаторка Нью-Йорка Кеті Хочул.
- 3 серпня на заході Мексики пасажирський автобус з'їхав з шосе в ущелину рано вранці в четвер, унаслідок чого щонайменше 18 людей загинули.
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