У Нью-Йорку в ранкову годину пік сталася стрілянина у метро, постраждали 13 людей, джерела CNN кажуть про загиблих
Внаслідок стрілянини нью-йоркському метро в Брукліні було поранено щонайменше 13 осіб, джерела повідомляють про загиблих
Про це повідомляє CNN.
Служба порятунку Нью-Йорку отримала виклик на станцію метро 36th Street в Брукліні близько 8:30 через задимлення. На станції було виявлено кількох застрелених людей з та предмети, схожі на вибухові пристрої.
За словами високопоставленого представника поліції, за попередніми даними, п’ятьох людей застрелили, а на станції підірвали димовий пристрій. Інше джерело також повідомило, що одна людина перебуває у важкому стані.
У поліції заявили, що зловмисник, який ймовірно, був у протигазі та помаранчевому будівельному жилеті втік з місця події.
Загалом, за попередньою інформацією поліції, внаслідок нападу постраждали 13 людей.
Офіційної інформації про загиблих наразі немає.
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