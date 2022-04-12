У Нью-Йорку в ранкову годину пік сталася стрілянина у метро, постраждали 13 людей, джерела CNN кажуть про загиблих

Про це повідомляє CNN.

Служба порятунку Нью-Йорку отримала виклик на станцію метро 36th Street в Брукліні близько 8:30 через задимлення. На станції було виявлено кількох застрелених людей з та предмети, схожі на вибухові пристрої.

За словами високопоставленого представника поліції, за попередніми даними, п’ятьох людей застрелили, а на станції підірвали димовий пристрій. Інше джерело також повідомило, що одна людина перебуває у важкому стані.

У поліції заявили, що зловмисник, який ймовірно, був у протигазі та помаранчевому будівельному жилеті втік з місця події.

Загалом, за попередньою інформацією поліції, внаслідок нападу постраждали 13 людей.

Офіційної інформації про загиблих наразі немає.

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