Про це Михайло Подоляк розповів у інтерв'ю 24 каналу.

За його словами, партнери України розуміють, що відбувається війна проти енергетики, та перелічив п'ять головних складових для захисту критичної інфраструктури.

"Перша – нам вже постачають системи ППО. Це дуже важливо, адже обстріли будуть, є ще певна кількість ракет та дронів. Але ми суттєво пришвидшили переговори, щоб все ж таки зробити легендарне "закрите небо", - сказав Подоляк.

Він наголосив, що Україні також потрібні запчастини для ремонту трансформаторів.

"Друга – нам треба передати додаткові запасні частини, щоб можна було швидко ремонтувати трансформатори. Це дуже важливо. Наші ремонтні бригади мають на що спиратися з точки зору інструментів та додаткових матеріалів", - пояснив Подоляк.

Також він наголосив на необхідності фізичного захисту критично важливих об'єктів.

"Ми маємо захистити будь-які споруди, які розподіляють чи генерують електроенергію. Зараз цим активно займаються люди, які хочуть забезпечити фізичний захист", - розповів Подоляк.

Він додав, що важливою складовою стабілізації ситуації також є віялові відключення електроенергії.

"Безумовно, сьогодні ми маємо не стабілізований графік відключень, є аварійні відключення, але це все ми якось виправимо з часом, і будемо чітко розуміти, яка потреба у відключеннях, аби не мати пікових годин", - запевнив Подоляк.

Крім цього, він поінформував, що Україна домовляється про постачання електроенергії з-за кордону.

"Ми шукаємо можливість закупити певні обсяги електроенергії у наших партнерів, аби можна було перекрити, якщо буде вкрай важко. Тобто держава сьогодні працює над можливістю компенсувати усі ці атаки, які здійснює Росія", - підсумував Подоляк.

18 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що від 10 жовтня Росія зруйнувала 30% українських електростанцій.

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