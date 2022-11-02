У Офісі президента назвали 5 складових, які потрібні для захисту критичної інфраструктури
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що для стабілізації роботи енергетики Україні потрібно більше систем ППО, фізичний захист об'єктів, запчастини для трансформаторів, віялові відключення та закупівля електроенергії за кордоном
Про це Михайло Подоляк розповів у інтерв'ю 24 каналу.
За його словами, партнери України розуміють, що відбувається війна проти енергетики, та перелічив п'ять головних складових для захисту критичної інфраструктури.
"Перша – нам вже постачають системи ППО. Це дуже важливо, адже обстріли будуть, є ще певна кількість ракет та дронів. Але ми суттєво пришвидшили переговори, щоб все ж таки зробити легендарне "закрите небо", - сказав Подоляк.
Він наголосив, що Україні також потрібні запчастини для ремонту трансформаторів.
"Друга – нам треба передати додаткові запасні частини, щоб можна було швидко ремонтувати трансформатори. Це дуже важливо. Наші ремонтні бригади мають на що спиратися з точки зору інструментів та додаткових матеріалів", - пояснив Подоляк.
Також він наголосив на необхідності фізичного захисту критично важливих об'єктів.
"Ми маємо захистити будь-які споруди, які розподіляють чи генерують електроенергію. Зараз цим активно займаються люди, які хочуть забезпечити фізичний захист", - розповів Подоляк.
Він додав, що важливою складовою стабілізації ситуації також є віялові відключення електроенергії.
"Безумовно, сьогодні ми маємо не стабілізований графік відключень, є аварійні відключення, але це все ми якось виправимо з часом, і будемо чітко розуміти, яка потреба у відключеннях, аби не мати пікових годин", - запевнив Подоляк.
Крім цього, він поінформував, що Україна домовляється про постачання електроенергії з-за кордону.
"Ми шукаємо можливість закупити певні обсяги електроенергії у наших партнерів, аби можна було перекрити, якщо буде вкрай важко. Тобто держава сьогодні працює над можливістю компенсувати усі ці атаки, які здійснює Росія", - підсумував Подоляк.
- 18 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що від 10 жовтня Росія зруйнувала 30% українських електростанцій.
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