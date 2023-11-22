У окупованому Мелітополі могла початися п'ята хвиля "націоналізації", - Федоров

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На жаль, ворог обрав саме наш Мелітополь, як центр окупаційної влади у Запорізькій області. Тому сьогодні в Мелітополі майже немає порожніх будинків та квартир. Ворог туди масово завозить своїх гастролерів, займає квартири та будинки, виселяє наших мешканців та проводить так звану націоналізацію", - підкреслив мер.

Федоров припускає, що це вже п'ята хвиля націоналізації у тимчасово окупованому місті.

"Ворог після поквартирного обходу дивиться, хто проживає у квартирах та вимагає надати документи та щоб власник був особисто. Якщо немає власника особисто навіть дружина або чоловік, батьки не є аргументом, щоб квартира залишалася за вами. Тобто вони проводять детальну націоналізацію житла після чого передають його своїм гауляйтерам та гастролерам для того, щоб ті заїжджали", - пояснює Федоров.

Міський голова наголосив, що масового ринку квартир ринку нерухомості в Мелітополі не існує, адже рашисти масово завозять нових людей з РФ.