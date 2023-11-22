У окупованому Мелітополі могла початися п'ята хвиля "націоналізації", - Федоров
Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що російські окупанти примусово забирають житло українців та заселяють туди своїх людей
Про це він розповів в етері Еспресо.
"На жаль, ворог обрав саме наш Мелітополь, як центр окупаційної влади у Запорізькій області. Тому сьогодні в Мелітополі майже немає порожніх будинків та квартир. Ворог туди масово завозить своїх гастролерів, займає квартири та будинки, виселяє наших мешканців та проводить так звану націоналізацію", - підкреслив мер.
Федоров припускає, що це вже п'ята хвиля націоналізації у тимчасово окупованому місті.
"Ворог після поквартирного обходу дивиться, хто проживає у квартирах та вимагає надати документи та щоб власник був особисто. Якщо немає власника особисто навіть дружина або чоловік, батьки не є аргументом, щоб квартира залишалася за вами. Тобто вони проводять детальну націоналізацію житла після чого передають його своїм гауляйтерам та гастролерам для того, щоб ті заїжджали", - пояснює Федоров.
Міський голова наголосив, що масового ринку квартир ринку нерухомості в Мелітополі не існує, адже рашисти масово завозять нових людей з РФ.
- Нагадаємо, що в Україні запустили експериментальний проєкт з проведення обстеження знищеного житла окремих категорій внаслідок російської агресії за допомогою інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі. Пілотний проєкт проведуть в окупованому Мелітополі.
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