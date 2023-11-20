Руйнування в окупації дослідять методом дистанційного зондування Землі, дані використають для єВідновлення, - Шуляк

Про це повідомляє голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олен Шуляк, передає РБК-Україна.

Постанова уряду, яка набула чинності, запускає проєкт, мета якого - за результатами дистанційного обстеження встановити факт знищення житлових споруд, щоб розширити програму компенсацій "єВідновлення" для громадян, житло яких знаходилось на окупованих територіях.

У Мелітополі стартує пілотний проєкт, але якщо він підтвердить свою ефективність, то проєкт запустять й в інших окупованих населених пунктах України.

"В постанові, що набула чинності 14 листопада, прописано порядок реалізації цього експериментального проєкту. Якщо його результати покажуть, що цей метод обстеження знищеного житла - дистанційне зондування Землі, виявиться дієвим, його застосовуватимуть для обстеження знищеного житла і в інших окупованих населених пунктах. Зокрема, у Маріуполі", - зазначила Шуляк.

Проєкт триватиме три місяці з дня набрання чинності постанови Кабміну №1185, а його учасниками стають виконавчий орган Мелітопольської міської ради й Запорізька обласна військова адміністрація. Координатором експериментального проєкту виступає Мінінфраструктури.

За словами Шуляк, фінансується проєкт коштом міжнародної технічної допомоги в рамках програм допомоги й грантів ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Як проводитимуть обстеження у Мелітополі

Для дистанційного зондування Землі виконавчим органом Мелітопольської міської ради створять спеціальну комісію, яка складатиметься з представників виконавчого органу та громадськості.

Під час такого обстеження комісія може використовувати:

оригінали (засвідчені копії) матеріалів аерозйомки, дистанційного зондування Землі різних знімальних систем, що містять знімки об’єктів;

оброблені оригінали знімків, що представлені у вигляді візуальних зображень;

фотоматеріали пошкоджень об’єктів (зокрема фотоматеріали, які містяться в інформаційних повідомленнях, поданих відповідно до Порядку подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України).

Обстеження знищеного житла у такий спосіб буде проведене, якщо людина подасть заяву про надання компенсації.