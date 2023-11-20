Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Руйнування в окупації дослідять методом дистанційного зондування Землі, дані використають для єВідновлення, - Шуляк

Руйнування в окупації дослідять методом дистанційного зондування Землі, дані використають для єВідновлення, - Шуляк

20 листопада, 2023 понедiлок
22:18
Суспільство Біля будинку мелітопольського колаборанта Трухіна стався вибух

В Україні запустили експериментальний проєкт з проведення обстеження знищеного житла окремих категорій внаслідок російської агресії за допомогою інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі. Пілотний проєкт проведуть в окупованому Мелітополі

Про це повідомляє голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олен Шуляк, передає РБК-Україна.

Постанова уряду, яка набула чинності, запускає проєкт, мета якого - за результатами дистанційного обстеження встановити факт знищення житлових споруд, щоб розширити програму компенсацій "єВідновлення" для громадян, житло яких знаходилось на окупованих територіях.

У Мелітополі стартує пілотний проєкт, але якщо він підтвердить свою ефективність, то проєкт запустять й в інших окупованих населених пунктах України.

"В постанові, що набула чинності 14 листопада, прописано порядок реалізації цього експериментального проєкту. Якщо його результати покажуть, що цей метод обстеження знищеного житла - дистанційне зондування Землі, виявиться дієвим, його застосовуватимуть для обстеження знищеного житла і в інших окупованих населених пунктах. Зокрема, у Маріуполі", - зазначила Шуляк.

Проєкт триватиме три місяці з дня набрання чинності постанови Кабміну №1185, а його учасниками стають виконавчий орган Мелітопольської міської ради й Запорізька обласна військова адміністрація. Координатором експериментального проєкту виступає Мінінфраструктури.

За словами Шуляк, фінансується проєкт коштом міжнародної технічної допомоги в рамках програм допомоги й грантів ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Як проводитимуть обстеження у Мелітополі

Для дистанційного зондування Землі виконавчим органом Мелітопольської міської ради створять спеціальну комісію, яка складатиметься з представників виконавчого органу та громадськості.

Під час такого обстеження комісія може використовувати:

  • оригінали (засвідчені копії) матеріалів аерозйомки, дистанційного зондування Землі різних знімальних систем, що містять знімки об’єктів;
  • оброблені оригінали знімків, що представлені у вигляді візуальних зображень;
  • фотоматеріали пошкоджень об’єктів (зокрема фотоматеріали, які містяться в інформаційних повідомленнях, поданих відповідно до Порядку подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України).

Обстеження знищеного житла у такий спосіб буде проведене, якщо людина подасть заяву про надання компенсації.

  • За пів року більше ніж 23 тис. українських родин отримали кошти на відновлення житла, яке було пошкоджене внаслідок російської агресії.
Україна
Війна з Росією
окуповані території
відбудова України
Читайте також:
Микола Маломуж
19 листопада, 2023 неділя
Українцям слід відновити бажання воювати, як на початку широкомасштабного вторгнення, - генерал Маломуж
Віталій Портников
19 листопада, 2023 неділя
Путін впевнений, що Росія вийде на кордони СРСР і зітре з землі народи України та Білорусі, а країни Кавказу та Середньої Азії перетворить на частини РФ, - Портников
Чалий
Автор Антін Борковський
19 листопада, 2023 неділя
Україні вже треба думати про осінь наступного року, - Валерій Чалий
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.2
    Купівля 37.2
    Продаж 37.76
  • EUR
    Купівля 40.11
    Продаж 41.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
20 листопада
23:45
Україна-Польща
Польські фермери планують долучитися до блокади кордону з Україною, - Bloomberg
23:39
Федеріко К'єза та Ілля Забарний (праворуч), Україна - Італія
Україна зіграла внічию з Італією та не змогла напряму вийти на Євро-2024
23:39
Олександр Зінченко та Ніколо Дзаньоло (в центрі), Україна - Італія
Україна - Італія 0:0: онлайн-трансляція вирішального матчу відбору Євро-2024
23:13
Сі Цзіньпін і Еммануель Макрон
Макрон у телефонній розмові закликав Сі Цзіньпіна до діалогу з Україною
23:00
Молдова
РФ заборонила в'їзд 11 молдовським депутатам через блокування російських ЗМІ
22:55
Польща ЄС
ЄС планує надати Польщі $5,7 млрд, щоб зменшити її залежність від енергоносіїв РФ
22:30
Ексклюзив
ЗСУ_ілюстративне
Наступний рік має стати часом для великої мобілізації в Україні, - військовий експерт Дикий
22:09
коронавірус у стічних водах
Як військовим оскаржити рішення ВЛК. Роз'яснення МОЗ
21:35
В Ірані презентували реактивний Shahed-238
21:30
Ексклюзив
ЗСУ
"Є шанс вийти до Криму": експерт Дикий про бойові дії на лівобережній Херсонщині
21:25
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Спроби ворога забезпечити оточення Авдіївки ні до чого не призводять, окрім суттєвих втрат противника. Колонка Сергія Згурця
20:41
Оновлено
"Galaxy Leader", ізраїльський корабель
Єменські хусити захопили в Червоному морі ізраїльський корабель і показали відео абордажу
20:29
Володимир Зеленський і Ллойд Остін
Stinger, HIMARS, артснаряди й запчастини: США оголосили вміст пакета допомоги Україні на $100 млн
20:08
OPINION
Ігор Гулик
Ердоган і хрестоносці
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 635-го дня війни: на Донеччині знищили пересувний командний пункт ворога, а в Курській області РФ уразили дві станції РЕБ
19:55
Виробники готуються до серійного виготовлення БПЛА Backfire: що про нього відомо
19:46
Без московської церкви: як у Бородянці звільняли храм, де під час окупації була тюрма
19:42
Німеччина підіймала винищувачі через незареєстрований політ російського літака
19:20
ЗСУ
ЗСУ утримують позиції на лівобережній Херсонщині, на основних ділянках фронту сталося 54 бойові зіткнення за добу
19:10
Оновлено
суд у справі колишнього розвідника ГУР МО полковника Романа Червінського
У Києві розглядають апеляційну скаргу на запобіжний захід ексрозвіднику Червінському
18:44
гуманітарна допомога лікарням Буковини
Ввезення гумдопомоги в Україну: уряд продовжив термін використання паперових декларацій
18:30
Кадр з фільму "Фелікс"
Фільм "Фелікс" про загиблого воїна, знятий за донати, покажуть в кінотеатрах
18:21
Оновлено
Міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся з Зеленським у Києві
18:19
новорічна ялинка в Києві
Анонімні telegram-канали ширять фейк, що на новорічні ялинки в Україні виділили 609 млн грн
18:03
OPINION
Борислав Береза
Зеленський і "феномен Черчилля"
17:59
захоплена земля біля Львова
У Офісі президента повідомили, що в Україні є понад 500 тис. га державної землі сільськогосподарського призначення
17:44
ДНК для пошуку безвісти зниклих родичів тепер можна здати за кордоном: подробиці
17:42
Ексклюзив
безпілотник
У Defence Express розповіли, як американські дрони Hunter F700 можуть ловити "шахеди"
17:30
білборди з образливим коментарем про Урсулу фон дер Ляєн
Партія Орбана встановила в Угорщині білборди з образливим коментарем про Урсулу фон дер Ляєн
17:29
Албанська опозиція влаштувала пожежу в парламенті
Албанська опозиція влаштувала пожежу в парламенті, намагаючись перешкодити голосуванню за бюджет на 2024 рік
17:25
верховна рада
У Раді пропонують встановити в Україні Міжнародний чоловічий день
16:59
Міноборони співпрацюватиме ще з однією рекрутинговою компанією. Подробиці
16:42
Путін
Журналісти знайшли ще одну яхту Путіна, яку він використовує замість арештованої "Шахерезади"
16:37
ООН і ЦАХАЛ евакуювали новонароджених з лікарні Аль-Шифа в Газі до Єгипту
16:32
Резиденція Санти, фудкорт і ковзанка: у Києві на ВДНГ відкриється "Зимова країна"
16:30
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:21
Ексклюзив
міністр оборони США Ллойд Остін
Настають вирішальні місяці: експерт проаналізував, чому Остін особисто приїхав до Києва
16:18
Міноборони створило спецструктуру для інтеграції літаків F-16: основні напрями роботи
16:08
OPINION
Віктор Андрусів
Дух епохи і Арестович
16:07
Ексклюзив
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Тарасівський аеродром на окупованій Херсонщині, ймовірно, підірвано: капітан ЗСУ Прозапас прокоментував дії "довгої руки" ЗСУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV