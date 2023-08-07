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У Пакистані пасажирський потяг зійшов з рейок: загинуло щонайменше 30 людей

7 серпня, 2023 понедiлок
06:28
Світ

Щонайменше 30 людей загинули й 100 отримали поранення в результаті сходження поїзда з рейок на півдні Пакистану

Про це повідомило видання BBC News. 

Стало відомо, що кілька вагонів потягу Hazara Express перекинулися біля залізничної станції Сахара в Навабшах, приблизно за 275 км від найбільшого міста Карачі.

Поранені пасажири були перевезені до найближчих лікарень. Рятувальні команди намагаються звільнити людей з-під покручених уламків. Зазначається, що один пасажир, який вижив, розповів BBC Urdu, що бачив багато жінок і дітей, які лежали на землі.

"Вони кричали й верещали. Я не знав, що робити. Я набрав у руки води з каналу, що знаходився неподалік, і вилив її на обличчя тих, хто був без свідомості, сподіваючись, що вони прийдуть до тями", - розповів Насер Ахмед.

Насер сказав, що вижив в аварії, тому що "випав з вікна, коли потяг зійшов з рейок".

Аслам, який їхав у поїзді зі своїм сином, розповів: "Ми спали, коли раптом вагон зійшов з рейок, і це було схоже на апокаліпсис".

Міністр залізниці Саад Рафік сказав, що початкове розслідування показало, що потяг рухався з нормальною швидкістю, і вони намагаються встановити, що призвело до сходження з рейок. Він додав, що це могло бути результатом механічної несправності або саботажу. Влада відкинула повідомлення про те, що колія була затоплена.

Представник залізниці в Карачі повідомив, що щонайменше вісім вагонів зійшли з рейок.

За його словами, військові та воєнізовані підрозділи разом з рятувальниками були на місці події й допомогли врятувати пасажирів, заблокованих у вагонах поїзда. Найбільш серйозно травмовані пасажири були доставлені до віддалених, краще обладнаних лікарень військовими гелікоптерами.

У головних лікарнях Навабшаха і сусідніх районів провінції Сінд оголошено надзвичайний стан. Залізничне сполучення з внутрішніми районами Сінда призупинено. 

  • 3 серпня пасажирський потяг Long Island Rail Road прямував у напрямку Хемпстеда (Нью-Йорк), коли зійшов з рейок, унаслідок чого 13 людей дістали поранення
Пакистан
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