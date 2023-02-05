У Пакистані заблокували вікіпедію за "богохульний контент"

Про це пише BBC.

Wikipedia була заблокована в Пакистані за розміщення "блюзнірського контенту".

Управління телекомунікацій Пакистану (PTA) заявило, що Wikipedia мала 48 годин на видалення певних матеріалів, і ультиматум не був виконаний.

Речник PTA Малахат Обейд сказав, що "Вікіпедія" не відповіла на "неодноразове листування" щодо видалення "богохульних даних".

"Вони видалили частину матеріалу, але не весь", - додав він, підтвердивши, що веб-сайт залишатиметься заблокованим, доки не буде видалено "всі неприйнятні матеріали".

У BBC нагадали, що у 2010 році Пакистан заблокував YouTube через його "зростаюче святотатство". Facebook був заблокований у 2010 році після суперечки через інтернет-кампанію, яка запрошувала людей намалювати зображення пророка Мухаммеда. Додатки для знайомств, зокрема Tinder і Grindr, також раніше були заборонені через поширення "аморального контенту".