У Пакистані заблокували вікіпедію за "богохульний контент"
Управління телекомунікацій Пакистану (PTA) заявило, що Wikipedia не виконала його ультиматум: онлайн-енциклопедія була заблокована в країні
Про це пише BBC.
Wikipedia була заблокована в Пакистані за розміщення "блюзнірського контенту".
Управління телекомунікацій Пакистану (PTA) заявило, що Wikipedia мала 48 годин на видалення певних матеріалів, і ультиматум не був виконаний.
Речник PTA Малахат Обейд сказав, що "Вікіпедія" не відповіла на "неодноразове листування" щодо видалення "богохульних даних".
"Вони видалили частину матеріалу, але не весь", - додав він, підтвердивши, що веб-сайт залишатиметься заблокованим, доки не буде видалено "всі неприйнятні матеріали".
У BBC нагадали, що у 2010 році Пакистан заблокував YouTube через його "зростаюче святотатство". Facebook був заблокований у 2010 році після суперечки через інтернет-кампанію, яка запрошувала людей намалювати зображення пророка Мухаммеда. Додатки для знайомств, зокрема Tinder і Grindr, також раніше були заборонені через поширення "аморального контенту".
- 30 січня в Пакистані у мечеті в Пешаварі стався теракт: вибух у мечеті здійснив терорист-смертник під час молитви, загинули щонайменше 100 людей.
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