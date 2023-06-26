Про це повідомляє Xinhua.

Поліція Пакистану зазначає, що аварія сталася вранці 25 червня у Даурському районі. Два автобуси їхали в протилежних напрямках по односмуговій дорозі та врізалися один в одного.

Внаслідок ДТП постраждали десятки пасажирів та водії. Рятувальники прибули на місце події та доправили постраждалих до місцевих лікарень.

У рятувальній службі Пакистану повідомили, що деякі з постраждалих спочатку потрапили в пастку в автобусах і їх довелося витягати. Зазначається, що серед жертв жінки та діти.