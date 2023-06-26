У Пакистані зіткнулися два автобуси: 10 загиблих, понад 40 поранених
Внаслідок зіткнення двох пасажирських автобусів у районі Наваб Шах, південної провінції Сінд у Пакистані, 10 людей загинули та понад 40 отримали поранення
Про це повідомляє Xinhua.
Поліція Пакистану зазначає, що аварія сталася вранці 25 червня у Даурському районі. Два автобуси їхали в протилежних напрямках по односмуговій дорозі та врізалися один в одного.
Внаслідок ДТП постраждали десятки пасажирів та водії. Рятувальники прибули на місце події та доправили постраждалих до місцевих лікарень.
У рятувальній службі Пакистану повідомили, що деякі з постраждалих спочатку потрапили в пастку в автобусах і їх довелося витягати. Зазначається, що серед жертв жінки та діти.
- У квітні на північному заході долини Сват, що в Пакистані, вибухнув склад з боєприпасами управління по боротьбі з тероризмом. Тоді загинуло щонайменше 13 людей.
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