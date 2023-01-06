У палаті представників конгресу США вдесяте за три дні не зуміли обрати спікера

Про це повідомляє CNN.

Лідер республіканців у палаті представників США Кевін Маккарті вже десять разів поспіль не зумів отримати необхідної кількості голосів, аби стати спікером.

"Республіканці залишаються в глухому куті. Група з 20 законодавців заважає конгресмену Кевіну Маккарті стати спікером. Демократи, які перебувають у меншості, об’єдналися за свого кандидата, члена Конгресу Хакіма Джеффріса", - пишуть у CNN.

У 10-й спробі голосування, окрім Маккарті та Джеффріса, на роль спікера були номіновані колишній президент Дональд Трамп і конгресмен Кевін Герн.

Це перший випадок за сторіччя, коли палата представників не обрала спікера під час першого голосування.

Жоден член Конгресу не може бути приведений до присяги, доки не буде обрано спікера палати представників.

30 листопада 2022 року демократи у палаті представників США обрали нового лідера замість Ненсі Пелосі - ним став Хакім Джеффріс.

3 січня 2023 року вперше за 100 років в палаті представників конгресу США не змогли з першого разу обрати спікера. Кевіна Маккарті підтримали 203 члени палати представників,19 республіканців проголосували за інших кандидатів. Для отримання посади спікера йому було потрібно отримати голоси більшості тих, хто присутні і беруть участь в голосуванні (зазвичай це 218 осіб).

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