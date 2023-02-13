У парламенті Словаччини висловили сумнів у легітимності уряду ухвалювати рішення про передачу МіГ-29 для України

Про це повідомило видання Aktuality.

Згодом, за його словами, партнери по коаліції можуть обговорити це питання.

"Офіційно з нами це ще ніхто не обговорював. Я розмовляв з міністром оборони по телефону, але він мене поінформував лише в загальних рисах. Звичайно, це не повинно бути так, що ми першими будемо кричати, що збираємося дати Україні винищувачі. Спочатку ми повинні обговорити з партнерами по коаліції, чи згодні ми з цим", - зазначив Коллар.

Зокрема відомо, що голова парламенту вважає за краще, щоб Словаччина передала винищувачі в рамках спільної допомоги кількох країн. Він побоюється негативної уваги з боку РФ, а також наполягає на їх відшкодуванні, або на процедурі, подібній до кільцевого обміну з Німеччиною

Він зокрема послався на технічний стан і придатність до експлуатації 11 винищувачів.

"Це дуже довгий і складний процес, перш ніж ми зможемо щось запропонувати. Ми не знаємо конституційних рамок, чи зможе цей уряд це зробити. Якщо ні, то парламент, безумовно, може це зробити, але він повинен буде внести якусь пропозицію", - зазначив Коллар.

Окрім цього, зазначається, що Коллар може собі уявити підтримку можливого закону, прийнятого у зв'язку з передачею винищувачів. Але спочатку, за його словами, депутати повинні знати, що Словацька Республіка отримає за них.

Водночас опозиційна Smer-SD хоче домогтися ухвалення резолюції, в якій парламент висловить свою незгоду з відправкою зброї в Україну на підставі неконституційності.