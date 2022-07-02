У Павлограді прогримів вибух
2 липня близько п'ятої години дня у Павлограді Дніпропетровської області прогримів вибух
Про це інформують в офіційному телеграм-каналі Павлоградської міської ради.
"У Павлограді "прильот". Працюють відповідні служби. Фото, відео вибуху не викладайте в інтернет! Чекаємо на офіційну інформацію", - йдеться в повідомленні.
Тривога розпочалася о 16:58 та закінчилася - 17:18.
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