Про це інформують в офіційному телеграм-каналі Павлоградської міської ради.

"У Павлограді "прильот". Працюють відповідні служби. Фото, відео вибуху не викладайте в інтернет! Чекаємо на офіційну інформацію", - йдеться в повідомленні.

Тривога розпочалася о 16:58 та закінчилася - 17:18.

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