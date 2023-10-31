У Пекіні зустрілися голова МЗС Китаю і радник Макрона: обговорили зокрема війну в Україні
У понеділок, 30 жовтня, у Пекіні міністр закордонних справ Китаю Ван Ї зустрівся із зовнішньополітичним радником президента Франції Еммануелем Бонном. Серед тем обговорення зокрема була російська агресія проти України
Про це йдеться на сайті китайського МЗС.
Зазначається, що під стратегічного діалогу сторони обмінялися думками щодо "кризи в Україні" та палестино-ізраїльського конфлікту.
Серед тем обговорення були також зміни клімату та штучного інтелекту. Деталей щодо цього блоку питань МЗС Китаю наразі не наводить.
Крім того, у ході зустрічі топдипломати також обговорили відносини між КНР і Євросоюзом, зауваживши, що їх стабільному та стійкому зростанню сприятиме позитивна й динамічна китайсько-французька співпраця.
"Китай і Європа є партнерами, а не суперниками, і їхні спільні інтереси значно переважають розбіжності", - сказав Ван.
За його словами, Пекін розглядає ЄС як незалежний і важливий полюс у багатополярному світі, відносини з яким мають прагматичну логіку та значні перспективи та очікує від Євросоюзу більше прагматичної та раціональної співпраці.
Водночас Бонн запевнив у прагненні Франції сприяти розширенню співпраці між ЄС і Китаєм, зокрема в питаннях глобальної безпеки та врегулювання конфліктів.
"Європа і Китай можуть посилити координацію в питаннях врегулювання «гарячих точок» на планеті й показати світові, що обидві сторони можуть об’єднати зусилля і разом відігравати важливу роль у міжнародних справах", - наголосив французький представник.
- Напередодні у МЗС Китаю заявили, що Пекін сприятиме переговорам між Росією та Україною щодо миру "по-своєму", і вкотре назвали війну "кризою".
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