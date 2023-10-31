У Пекіні зустрілися голова МЗС Китаю і радник Макрона: обговорили зокрема війну в Україні

Про це йдеться на сайті китайського МЗС.

Зазначається, що під стратегічного діалогу сторони обмінялися думками щодо "кризи в Україні" та палестино-ізраїльського конфлікту.

Серед тем обговорення були також зміни клімату та штучного інтелекту. Деталей щодо цього блоку питань МЗС Китаю наразі не наводить.

Крім того, у ході зустрічі топдипломати також обговорили відносини між КНР і Євросоюзом, зауваживши, що їх стабільному та стійкому зростанню сприятиме позитивна й динамічна китайсько-французька співпраця.

"Китай і Європа є партнерами, а не суперниками, і їхні спільні інтереси значно переважають розбіжності", - сказав Ван.

За його словами, Пекін розглядає ЄС як незалежний і важливий полюс у багатополярному світі, відносини з яким мають прагматичну логіку та значні перспективи та очікує від Євросоюзу більше прагматичної та раціональної співпраці.

Водночас Бонн запевнив у прагненні Франції сприяти розширенню співпраці між ЄС і Китаєм, зокрема в питаннях глобальної безпеки та врегулювання конфліктів.

"Європа і Китай можуть посилити координацію в питаннях врегулювання «гарячих точок» на планеті й показати світові, що обидві сторони можуть об’єднати зусилля і разом відігравати важливу роль у міжнародних справах", - наголосив французький представник.