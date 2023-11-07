У Пентагоні озвучили чотири головні завдання на Близькому Сході

Про це повідомляє пресслужба міноборони США.

У відомстві зазначили, що Сполучені Штати Америки наразі мають чотири напрямки зусиль на Близькому Сході:

Захист американських військ і громадян у регіоні.

Потік критично важливої допомоги в галузі безпеки Ізраїлю для його захисту від подальших терористичних атак ХАМАС.

Координація з ізраїльтянами, щоб допомогти забезпечити звільнення заручників, утримуваних ХАМАС, включаючи американських громадян.

Зміцнення позиції сили в регіоні, щоб стримати будь-які державні чи недержавні суб’єкти від ескалації кризи за межі Гази.

У Пентагоні розповіли, що посилення американських сил в регіоні включає розгортання авіаносних ударних груп USS Gerald R. Ford і USS Dwight D. Eisenhower, які наразі перебувають у районі Центрального командування США разом із атомним підводним човном класу Ohio.