У Пентагоні озвучили чотири головні завдання на Близькому Сході
Речник Пентагону Патрік Райдер розповів, що Міністерство оборони США наразі має чотири напрямки зусиль на Близькому Сході
Про це повідомляє пресслужба міноборони США.
У відомстві зазначили, що Сполучені Штати Америки наразі мають чотири напрямки зусиль на Близькому Сході:
- Захист американських військ і громадян у регіоні.
- Потік критично важливої допомоги в галузі безпеки Ізраїлю для його захисту від подальших терористичних атак ХАМАС.
- Координація з ізраїльтянами, щоб допомогти забезпечити звільнення заручників, утримуваних ХАМАС, включаючи американських громадян.
- Зміцнення позиції сили в регіоні, щоб стримати будь-які державні чи недержавні суб’єкти від ескалації кризи за межі Гази.
У Пентагоні розповіли, що посилення американських сил в регіоні включає розгортання авіаносних ударних груп USS Gerald R. Ford і USS Dwight D. Eisenhower, які наразі перебувають у районі Центрального командування США разом із атомним підводним човном класу Ohio.
- Сполучені Штати Америки можуть передати Ізраїлю високоточні бомби Spice Family Gliding Bomb Assemblies на 320 млн доларів.
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