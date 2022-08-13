У першому півріччі Туреччина експортувала до РФ товарів найбільше за останні вісім років
Експорт турецьких товарів до РФ у першому півріччі досяг максимуму з 2014 року і становив майже 3 млрд доларів
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що міністр транспорту Туреччини Аділь Караісмаїлоглу повідомив про зростання торгівлі автомобілями з Росією на 58% за перші чотири місяці 2022 року, що є "доказом зростання матеріально-технічної потужності країни".
За даними державної статистичної служби TurkStat, це лише один із прикладів ширшого зростання турецького експорту до Росії, який у першому півріччі досяг восьмирічного максимуму у 2,91 млрд доларів.
Для Туреччини – це хороша новина, адже президент Реджеп Таїп Ердоган зацікавлений у збільшенні експорту в рамках того, що він називає "новою економічною моделлю". Однак це розчаровує союзників Туреччини по НАТО в США та Європі, які намагалися виступити єдиним фронтом, щоб ізолювати російську економіку за допомогою санкцій.
Додамо, що Туреччина не ввела санкцій проти Росії, намагаючись натомість збалансувати свої відносини з обома сторонами війни: вона постачає Україні ударні безпілотники, водночас заохочуючи російські інвестиції.
- Нагадаємо, голова ГО "Центр прикладних досліджень" Андрій Каракуц вважає, що Реджеп Тайїп Ердоган грає роль султана, аби довести, що Туреччина може стати новим регіональним центром сили
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