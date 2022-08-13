У першому півріччі Туреччина експортувала до РФ товарів найбільше за останні вісім років

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що міністр транспорту Туреччини Аділь Караісмаїлоглу повідомив про зростання торгівлі автомобілями з Росією на 58% за перші чотири місяці 2022 року, що є "доказом зростання матеріально-технічної потужності країни".

За даними державної статистичної служби TurkStat, це лише один із прикладів ширшого зростання турецького експорту до Росії, який у першому півріччі досяг восьмирічного максимуму у 2,91 млрд доларів.

Для Туреччини – це хороша новина, адже президент Реджеп Таїп Ердоган зацікавлений у збільшенні експорту в рамках того, що він називає "новою економічною моделлю". Однак це розчаровує союзників Туреччини по НАТО в США та Європі, які намагалися виступити єдиним фронтом, щоб ізолювати російську економіку за допомогою санкцій.

Додамо, що Туреччина не ввела санкцій проти Росії, намагаючись натомість збалансувати свої відносини з обома сторонами війни: вона постачає Україні ударні безпілотники, водночас заохочуючи російські інвестиції.

Нагадаємо, голова ГО "Центр прикладних досліджень" Андрій Каракуц вважає, що Реджеп Тайїп Ердоган грає роль султана, аби довести, що Туреччина може стати новим регіональним центром сили

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