У Північному морі з вантажного судна штормом змило 46 контейнерів із товарами
Вантажне судно Mayview Maersk, яке прийшло до порту ͐Гданська, через шторм "Pia" втратив у в Північному морі 46 контейнерів. 23 грудня чотири контейнери опинились на узбережжі Північної Ютландії
Про це повідомляє Polskie Radio.
Данські військові видали попередження для суден, що дрейфують між данськими містами Ганстхольм і Скаґен.
«Власник вантажного судна Maersk повідомив у заяві, що інцидент стався в п'ятницю під час шторму «Піа», коли корабель прямував із Бремергафена в Німеччині до Гданська. Як він зазначив, ніхто з членів екіпажу не постраждав, а судно може звичайно рухатися далі», - йдеться в повідомленні.
За даними данських ЗМІ, чотири контейнери із товарами, які змило під час шторму, опинилися на узбережжі Північної Ютландії. На пляжах знайшли холодильники, взуття та шприци, упаковані в поліетиленові пакети.
Компанія Maersk запевнила, що допоможе з очищенням пляжів.
- У неділю, 26 листопада, вантажне судно, яке перевозило сіль, затонуло біля грецького острова Лесбос. Через це одна людина загинула, а 12 людей вважаються зниклими безвісти.
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