У Північному морі з вантажного судна штормом змило 46 контейнерів із товарами

Про це повідомляє Polskie Radio.

Данські військові видали попередження для суден, що дрейфують між данськими містами Ганстхольм і Скаґен.

«Власник вантажного судна Maersk повідомив у заяві, що інцидент стався в п'ятницю під час шторму «Піа», коли корабель прямував із Бремергафена в Німеччині до Гданська. Як він зазначив, ніхто з членів екіпажу не постраждав, а судно може звичайно рухатися далі», - йдеться в повідомленні.

За даними данських ЗМІ, чотири контейнери із товарами, які змило під час шторму, опинилися на узбережжі Північної Ютландії. На пляжах знайшли холодильники, взуття та шприци, упаковані в поліетиленові пакети.

Компанія Maersk запевнила, що допоможе з очищенням пляжів.