У планах РФ завербувати сили спеціальних операцій, які вийшли з Афганістану в Іран, - військовий експерт Гетьман
Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни, зазначив, що найманці, які були у ССО Афганістану, працюють з ПВК Вагнера і вже воюють на боці РФ у війні проти України
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Росіянам дуже потрібна пауза, тому вони з одного боку намагаються сісти за стіл переговорів, хоча вже було прийняте рішення РНБО, що ніяких перемовин не буде до виводу російських військ з території України. А по-друге, РФ хоче перевести цю війну у так звану окопну, щоб вести бойові дії на виснаження. Це дасть противнику можливість перегрупувати свої війська та підтягнути ті резерви, які вони зараз долучають", - прокоментував військовий експерт.
Олексій Гетьман додав, що у Росії не призупинили мобілізацію і можуть добрати до одного мільйона людей, також у них ще є осінній призов, з якого теж будуть залучені люди.
"Потрібно ще брати до уваги 40 тисяч військовослужбовців, які виїхали з Афганістану в Іран після того, як звідти вийшли американські війська. І відомі плани РФ, щоб завербувати цих людей, особливо сил спеціальних операцій (ССО). Саме про це казав керівник Афганських ССО Хайбатулла Алізай, що хоче завербувати для ведення війни в Україні 5 тисяч військовослужбовців, які були у ССО Афганістану. Навіть зараз у місті Мешхед, де розташована база Корпусу вартових Ісламської революції, проводяться тренування, а частина цих найманців вже воює на боці РФ. Вони працюють безпосередньо з ПВК Вагнер. Таких людей називають командос (спеціально підготовлені військовослужбовці – ред.), які мають специфіку переправлення з одного берега на інший. Можливо, росіяни таким чином щось планують з точки зору атаки з лівого берега річки Дніпро на правий", - зазначив ветеран АТО.
Гетьман зауважив, що ПВК Вагнер ще у Курську та Брянську побудували бази для підготовки найманців, і там бігають не якісь мобікі, а ретельно підібрані люди, тобто Пригожин займається підготовкою цих військовослужбовців, аби долучити їх до війни в Україні.
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