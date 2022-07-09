Про це йдеться на сайті "Планети кіно".

""Передай квиток" - ініціатива, яка дасть нам можливість продовжити робити для вас щось захопливе та допомогти знову відчути це людям, змушеним покинути свій дім через війну. Вона працює за принципом "віддай, якщо можеш, візьми, якщо потребуєш"", - наголисили в мережі кінотеатрів.

Можна купити будь-яку кількість квитків і сплатити за них онлайн, знайшовши сеанси зі спеціальною позначкою. Потім на пошту людини, котра придбала квитки, надійде лист із подякою.

"Далі ми трансформуємо його у промокод, що стане перепусткою на будь-який сеанс. Людина, яка покинула дім через війну, може прийти до нашого кінотеатру та обрати фільм. Касир використає промокод для видачі квитка та глядач відвідає сеанс безкоштовно", - зауважили у "Планеті кіно".

Для підтвердження статусу переселенця потрібно на касі показати довідку внутрішньо переміщеної людини або паспорт із пропискою.

"Підвішені квитки коштуватимуть 150 грн, поширюватимуться на усі сеанси в технологіях CINETECH+, IMAX та 4DX і діятимуть до 31 серпня. Ми щоденно публікуватимемо наявну кількість квитків у нашому телеграм каналі", - додали в компанії.

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