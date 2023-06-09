Про це повідомили в пресслужбі поліції області.

Так, у Покрові з 8 червня без питної води опинилися понад 38 тис. місцевих мешканців та близько 9 тис. вимушених переселенців.

Місцева влада організувала підвезення питної води до місць видачі. Тим, хто не може прийти по воду, поліція розвозить її по домівках.

"9 червня дільничні відділення поліції № 2 Нікопольського районного управління поліції відвідали понад 250 людей в місті та у селах Покровської громади. Загалом протягом дня вони розвезли та передали мешканцям майже 800 літрів питної бутильованої води", - повідомили в поліції.

Яка ситуація з водою в інших населених пунктах Дніпропетровщини

На Нікопольщині, згідно з повідомленням голови РВА Євгена Євтушенка, склалася складна ситуація з водою, особливо для Томаківської, Червоногригорівської, Мирівської громад.

За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у Марганці почали зупинятись водоканали.

Тим часом начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що 70% містян можуть найближчим часом стикнутись із проблемами з водою. У Південне водосховище перестала потрапляти каховська вода. Більша частина міста споживає воду саме з Південного водосховища і лише 30% – із Карачунівського. Тому Вілкул закликав містян максимально економити воду. За його оцінками, води в Південному водосховищі вистачить щонайбільше на півтора місяці. За цей час влада розраховує напрацювати рішення для подальшого забезпечення Кривого Рогу водою.