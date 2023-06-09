У Покрові на Дніпропетровщині організували підвезення питної води: місто зневоднене внаслідок підриву Каховської ГЕС
У Покрові Дніпропетровської області організували підвезення питної води. Місто повністю зневоднене внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС
Про це повідомили в пресслужбі поліції області.
Так, у Покрові з 8 червня без питної води опинилися понад 38 тис. місцевих мешканців та близько 9 тис. вимушених переселенців.
Місцева влада організувала підвезення питної води до місць видачі. Тим, хто не може прийти по воду, поліція розвозить її по домівках.
"9 червня дільничні відділення поліції № 2 Нікопольського районного управління поліції відвідали понад 250 людей в місті та у селах Покровської громади. Загалом протягом дня вони розвезли та передали мешканцям майже 800 літрів питної бутильованої води", - повідомили в поліції.
Яка ситуація з водою в інших населених пунктах Дніпропетровщини
На Нікопольщині, згідно з повідомленням голови РВА Євгена Євтушенка, склалася складна ситуація з водою, особливо для Томаківської, Червоногригорівської, Мирівської громад.
За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у Марганці почали зупинятись водоканали.
Тим часом начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що 70% містян можуть найближчим часом стикнутись із проблемами з водою. У Південне водосховище перестала потрапляти каховська вода. Більша частина міста споживає воду саме з Південного водосховища і лише 30% – із Карачунівського. Тому Вілкул закликав містян максимально економити воду. За його оцінками, води в Південному водосховищі вистачить щонайбільше на півтора місяці. За цей час влада розраховує напрацювати рішення для подальшого забезпечення Кривого Рогу водою.
- 6 червня Кабмін виділив 1,5 млрд грн на будівництво нового магістрального водогону, який допоможе забезпечити Кривий Ріг, Нікополь і Марганець питною водою.
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