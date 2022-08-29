"У політичному сенсі він мій друг": Дуда розповів про стосунки із Зеленським
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що має дружні стосунки з українським колегою Володимиром Зеленським і поважає українського лідера
Про це Дуда сказав у інтерв’ю радіо ZET.
"Можу сказати, що у політичному сенсі він мій друг. Міцна дружба в політиці з почуттям взаємної поваги, насамперед моєї поваги до нього. Він виявився на висоті", - заявив Дуда.
Президент Польщі зазначив, що намагається підтримувати українського колегу.
"У нас дружні стосунки політично та як колег. Я роблю все, щоб його підтримати", - додав Дуда.
- Анджей Дуда взяв участь у другому саміті Кримської платформи. Під час свого виступу він запевнив українців у всебічній підтримці з боку Польщі та наголосив, що Захід має змінити свою політику у стосунках з Росією, зокрема не просто припинити проєкт "Північного потоку-2", а цілковито демонтувати його.
- У Києві Володимир Зеленський та Анджей Дуда відкрили Алею сміливості, на якій відзначатимуть друзів України. Польський президент став першим іноземним лідером, відзначеним на цій алеї.
- 23 серпня за підсумками зустрічі в Києві з Анджеєм Дудою Володимир Зеленський зауважив, що для України пріоритетом є підтримка зброєю, і польський президент про це знає.
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