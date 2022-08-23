"Деяка допомога потребує тиші, але важливо, щоб цю тишу потім почув ворог": Зеленський про підсумки перемовин з польським президентом
За підсумками зустрічі в Києві з Анджеєм Дудою Володимир Зеленський зауважив, що для України пріоритетом є підтримка зброєю, і польський президент про це докладно знає
Про це йдеться на сайті Офісу президента України.
Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі вони з польським колегою обговорили весь комплекс питань двосторонніх відносин, спільного захисту свободи наших народів та Європи загалом.
"Звичайно, говорили про оборону, про безпеку, про підтримку, прихисток українців, наших дітей у Польщі. Дуже вдячний тобі, Анджею, твоїй дружині, вашому уряду й суспільству дружної Польщі, які так тепло й по-братерськи ставляться до України", – зазначив Зеленський.
Президент України додав, що "деяка допомога потребує тиші, але важливо, щоб цю тишу потім почув ворог". Він наголосив, що потреби України детально відомі польському лідеру, і додав, що для України пріоритетом сьогодні є питання підтримки зброєю.
Анджей Дуда висловив упевненість у перемозі України у війні з Росією, поверненні всіх окупованих територій та у відбудові й зміцненні нашої країни. І запевнив, що Польща, як і інші демократичні держави-партнери, підтримає Україну на цьому шляху.
"Я хочу, щоб ви були впевнені: Польща й поляки з вами й підтримуватимуть вас до останнього дня вашої боротьби. Ми глибоко віримо, що це буде ваша переможна боротьба, і ми стоїмо поруч із вами", – сказав Дуда.
- Анджей Дуда сьогодні взяв участь у другому саміті Кримської платформи. Під час свого виступу він запевнив українців у всебічній підтримці Польщі, а також наголосив, що Захід має змінити свою політику у стосунках з Росією, зокрема не просто припинити проєкт "Північного потоку-2", а цілковито демонтувати його.
- Окрім того, у Києві Володимир Зеленський та Анджей Дуда відкрили Алею сміливості, на якій відзначатимуть справжніх друзів України. Саме польський президент став першим іноземним лідером, відзначеним на цій алеї.
- Візит президента Республіки Польща відбувається напередодні Дня Незалежності України і є п’ятою зустріччю президентів Польщі та України цього року та третьою з початку повномасштабної війни. Попередні зустрічі відбулися 20–21 січня в Польщі та 23–24 лютого, 13 квітня та 21–22 травня в Києві.
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