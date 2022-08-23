Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі вони з польським колегою обговорили весь комплекс питань двосторонніх відносин, спільного захисту свободи наших народів та Європи загалом.

"Звичайно, говорили про оборону, про безпеку, про підтримку, прихисток українців, наших дітей у Польщі. Дуже вдячний тобі, Анджею, твоїй дружині, вашому уряду й суспільству дружної Польщі, які так тепло й по-братерськи ставляться до України", – зазначив Зеленський.

Президент України додав, що "деяка допомога потребує тиші, але важливо, щоб цю тишу потім почув ворог". Він наголосив, що потреби України детально відомі польському лідеру, і додав, що для України пріоритетом сьогодні є питання підтримки зброєю.

Анджей Дуда висловив упевненість у перемозі України у війні з Росією, поверненні всіх окупованих територій та у відбудові й зміцненні нашої країни. І запевнив, що Польща, як і інші демократичні держави-партнери, підтримає Україну на цьому шляху.

"Я хочу, щоб ви були впевнені: Польща й поляки з вами й підтримуватимуть вас до останнього дня вашої боротьби. Ми глибоко віримо, що це буде ваша переможна боротьба, і ми стоїмо поруч із вами", – сказав Дуда.

Анджей Дуда сьогодні взяв участь у другому саміті Кримської платформи. Під час свого виступу він запевнив українців у всебічній підтримці Польщі, а також наголосив, що Захід має змінити свою політику у стосунках з Росією, зокрема не просто припинити проєкт "Північного потоку-2", а цілковито демонтувати його.

Окрім того, у Києві Володимир Зеленський та Анджей Дуда відкрили Алею сміливості, на якій відзначатимуть справжніх друзів України. Саме польський президент став першим іноземним лідером, відзначеним на цій алеї.

Візит президента Республіки Польща відбувається напередодні Дня Незалежності України і є п’ятою зустріччю президентів Польщі та України цього року та третьою з початку повномасштабної війни. Попередні зустрічі відбулися 20–21 січня в Польщі та 23–24 лютого, 13 квітня та 21–22 травня в Києві.

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