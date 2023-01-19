У Польщі критикують Австрію за заклики послабити санкції проти РФ

Про це йдеться в PAP з посиланням на заяву речника польського уряду Пьотра Мюллера.

"Будь-які спроби закрити очі на російські злочини під виглядом повернення до нормального функціонування економічних відносин є величезною помилкою. Саме ця модель побудови непродуманих зв'язків з Росією в енергетичній політиці призвела до війни", - підкреслив він.

Саме так речник відреагував на заяви глави МЗС Австрії Александра Шалленберга про потребу пом’якшити санкції проти РФ.

"Польща залишається при своїй думці щодо санкцій проти Росії", - додав Мюллер.

При цьому, на думку речника польського уряду, лише послідовна політика в цій сфері санкцій може привести до "зміни дій Москви".

Відомо, що під час понеділкової зустрічі з міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонною очільник МЗС Австрії Александер Шалленберг виступив за послаблення санкцій щодо Москви. Він також розкритикував Польщу за відмову допустити міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до грудневого засідання Ради міністрів ОБСЄ в Лодзі.

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