У Польщі не виключають, що порушення повітряного простору ракетою РФ 29 грудня було провокацією
Польща та союзники "не можуть виключити", що порушення повітряного простору російською ракетою 29 грудня було провокацією
Повідомив очільник Бюро національної безпеки Польщі Яцек Севера в інтерв'ю телеканалу TVN24, передає Reuters
"Не можу цього виключити. Союзники також цього не виключають, - сказав Севера. - Важко припустити, що вторгнення на глибину за 40 км від кордону Польщі було випадковим. Такого типу траєкторія значно порушує повітряний простір".
Севера припускає, що метою провокації могло бути тестування реакції нового уряду Польщі.
Крім того, він розповів про нещодавні збої в роботі GPS (не уточнюючи, коли це сталося): «Це стосується глушіння сигналу союзників поряд із Сувалкським коридором навколо портів Гдині, якими приходить допомога союзників, і в датських протоках. Але збої не торкнулися [російської] системи ГЛОНАСС".
За словами Севери, ці неполадки GPS також турбують військових у НАТО.
- У ніч на 29 грудня Росія атакувала Україну кількома групами "шахедів", під ранок терористи запустили ракети. Окупанти вдарили по багатоповерхівках, навчальних закладах, торговельному центру та пологовому. Відомо про 53 загиблих, 170 постраждалих.
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