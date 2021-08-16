У Польщі партія Туска наздогнала за рейтингом правлячу "Право і Справедливість"
Згідно з останнім соціологічним опитуванням від Kantar, головна опозиційна сила країни "Громадянська платформа" зрівняла рейтинг із провладною партією "Право та Справедливість"
Про це розповідає "Газета Виборча" з посиланням на соціологічне опитування Kantar.
Нагадаємо, Kantar Group - британська компанія з дослідження ринку, заснована в 1992 році. В її штаті більше 19 тис. співробітників, які працюють у 100 країнах у різних дослідницьких дисциплінах, включаючи моніторинг соціальних сайтів, ефективність реклами, поведінку споживачів, а також соціологічні дослідження. Основними конкурентами є GfK, GlobalData, Nielsen та Ipsos.
Згідно з останнім дослідженням компанії, головна опозиційна сила країни - "Громадянська платформа", яку влітку очолив колишній прем'єр-міністр країни Дональд Туск, зрівняла рейтинг з владною партією "Право та Справедливість".
Обидві партії можуть розраховувати на підтримку 26% виборців. Kantar порівнює цей результат з дослідженням, проведеним місяць тому, в якому "Право та Справедливість" отримувала 29% голосів респондентів.
Згідно з оцінкою Kantar, за місяць правляча партія втратила 3 пункти, в той час як "Громадянська коаліція зросла на 2%.
Рейтинг "Громадянської платформи" зростає з моменту, коли партію очолив колишній президент Європейської ради Дональд Туск.
Водночас, згідно з дослідженням 17% опитаних поляків проголосували б за опозиційний рух Шимона Головні "Польща 2050". Ще 10 % поляків проголосували б за "Лівицю" і 7% за ультраправу "Конфедерацію".
- Нагадаємо, станом на початок липня - за місяць після повернення Дональда Туска в польську політику - рейтинг партії "Громадянська платформа зріс удвічі
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