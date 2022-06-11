У Польщі працюють пункти із соціальною допомогою для українських біженців. Перелік адрес

Про це пише портал inPoland.

4 червня у Варшаві відкрили соціальний магазин Free Ukraine Store, де українські біженці можуть безкоштовно отримати всі необхідні речі та одяг. Він розташований на вулиці Поціскова, 4 у торговому центрі CityMarket. Там є одяг, дитячі іграшки та інші необхідні для дому речі. Проєкт був створений групою жінок, які об'єдналися в місцевій групі у соціальній мережі фейсбук ще на початку березня.

В Кракові запрацював ще один пункт із безкоштовним харчуванням для біженців з України. Це пункт допомоги від World Central Kitchen. Він розташований навпроти колишнього торгового центру Plaza, де зараз проживають понад 300 українців, які покинули свої домівки через війну. Волонтери цього пункту планують готувати та роздавати до кількох тисяч страв на день. Пункт працює з 11:00 до 19:00.

У Глівіце пункт допомоги біженцям з України розташований за адресою: вулиця Ясна, 31-Б.

У Вроцлаві працює пункт юридичної допомоги. Юристи проводять консультації та допомагають вирішити питання щодо стягнення аліментів, позбавлення батьківських прав, розлучення, поділ майна, визнання права на майно чи спадщину тощо. Компанія співпрацює із нотаріусами в Україні. Пункт розташований на Вишневому проспекті 36, 107-А.

У Тихах працює пункт допомоги іноземцям. Люди, які не знають польської мови, можуть отримати там інформацію та підтримку у вирішенні повсякденних справ. Також там можна пройти мовний курс. Центр розташований на площі Св. Анни, 2.

Польща продовжить виплачувати допомогу українським біженцям у 40 злотих на день до 1 липня.

Майже половина українців, які перебувають у Польщі, хочуть повернутися в Україну, як тільки закінчиться війна, а 17% з них планують залишитися назавжди. Про це свідчать дані опитування Міждисциплінарної лабораторії досліджень війни в Україні

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