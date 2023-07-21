Про це повідомило польське міністерство оборони, інформує Reuters.

Зазначається, що у середу, 19 липня, приватне радіо RMF повідомило про знахідку дрона в лісі поблизу села Тшебень на півдні Польщі. Тоді випадковий перехожий зателефонував до екстрених служб і сказав, що бачив, як у цьому районі падає об’єкт.

"Отримана інформація показує, що під час тренувального польоту солдатів США зв’язок із безпілотником було втрачено, а потім він упав у лісовій зоні", - повідомило міністерство оборони Польщі.

Там додали, що ніхто не постраждав, і руйнувань в результаті інциденту немає. Згодом безпілотник передали американській стороні, якій належить дрон.

У Reuters нагадали, що Польща, яка є членом НАТО, перебуває в стані підвищеної готовності через можливі порушення її повітряного простору.