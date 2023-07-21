У Польщі розбився розвідувальний безпілотник, що належав армії США
На південному заході Польщі розбився військовий розвідувальний безпілотник, який використовувався солдатами Сполучених Штатів Америки для тренувального польоту
Про це повідомило польське міністерство оборони, інформує Reuters.
Зазначається, що у середу, 19 липня, приватне радіо RMF повідомило про знахідку дрона в лісі поблизу села Тшебень на півдні Польщі. Тоді випадковий перехожий зателефонував до екстрених служб і сказав, що бачив, як у цьому районі падає об’єкт.
"Отримана інформація показує, що під час тренувального польоту солдатів США зв’язок із безпілотником було втрачено, а потім він упав у лісовій зоні", - повідомило міністерство оборони Польщі.
Там додали, що ніхто не постраждав, і руйнувань в результаті інциденту немає. Згодом безпілотник передали американській стороні, якій належить дрон.
У Reuters нагадали, що Польща, яка є членом НАТО, перебуває в стані підвищеної готовності через можливі порушення її повітряного простору.
- 21 липня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна ухвалила рішення перемістити свої війська із заходу на схід через ймовірні загрози на тлі повідомлень про навчання найманців ПВК Вагнера у Білорусі.
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