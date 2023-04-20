У Польщі та Німеччині збільшили кількість місць, де українці можуть скласти мультипредметний тест
У Варшаві, Кракові, Мюнхені та Кельні українські абітурієнти можуть скласти Національний мультипредметний тест
Про це інформує Український центр оцінювання якості освіти.
Учасники НМТ вже створили персональний кабінет і вибрали із запропонованого населений пункт для здачі іспиту. Проте після отримання сертифіката до 7 травня абітурієнт зможе змінити реєстраційні дані, вибравши місто, яке буде зручніше для нього.
Додаткові місця для проходження Національного мультипредметного тесту з'явилися в Польщі та Німеччині, а саме у містах Варшава, Краків, Кельн і Мюнхен.
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"Ми щиро вдячні Посольству України в Республіці Польща, Міністерству народної освіти Республіки Польща, школі "Материнка" ім. Д. Павличка (Варшава, Польща), Варшавській школі економіки, Ягеллонському університету в Кракові, Кельнському університету та Культурному центру "GORO" (м. Мюнхен, Німеччина) за те, що зважили на велику потребу в проведенні тестувань для українських вступників, що перебувають наразі в їхніх країнах, і підтримали нас в організації вступних випробувань для них", - ідеться в повідомленні
Перелік країн, у яких українці матимуть змогу пройти тестування.
- 31 березня, повідомлялося, що 21 країна світу вже підтвердила проведення основної сесії національного мультипредметного тесту: перемовини з окремими закордонними установами тривають.
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- 3 квітня розпочалась реєстрація абітурієнтів для участі в Національному мультипредметному тесті.
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