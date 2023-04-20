Про це інформує Український центр оцінювання якості освіти.

Учасники НМТ вже створили персональний кабінет і вибрали із запропонованого населений пункт для здачі іспиту. Проте після отримання сертифіката до 7 травня абітурієнт зможе змінити реєстраційні дані, вибравши місто, яке буде зручніше для нього.

Додаткові місця для проходження Національного мультипредметного тесту з'явилися в Польщі та Німеччині, а саме у містах Варшава, Краків, Кельн і Мюнхен.

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"Ми щиро вдячні Посольству України в Республіці Польща, Міністерству народної освіти Республіки Польща, школі "Материнка" ім. Д. Павличка (Варшава, Польща), Варшавській школі економіки, Ягеллонському університету в Кракові, Кельнському університету та Культурному центру "GORO" (м. Мюнхен, Німеччина) за те, що зважили на велику потребу в проведенні тестувань для українських вступників, що перебувають наразі в їхніх країнах, і підтримали нас в організації вступних випробувань для них", - ідеться в повідомленні

Перелік країн, у яких українці матимуть змогу пройти тестування.