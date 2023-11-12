У Польщі український водій фури помер перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин"
У суботу, 11 листопада, український водій фури, який планував перетнути пункт пропуску "Дорогуськ – Ягодин", помер у своїй вантажівці
Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач.
Трагедія сталась на паркінгу у польському місті Хелм, неподалік пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин". Український водій планував перетнути кордон, але помер у своїй вантажівці.
"Команда Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та я особисто приносимо свої співчуття родині, що втратила близьку людину. Відомо, що 54-річний чоловік сьогодні приїхав на парковку та залишився очікувати там на перетин кордону", - пише Деркач.
Остаточна інформація про причини смерті буде повідомлена польською прокуратурою після вивчення всіх деталей. Наразі немає підстав вважати, що смерть сталася через неприродні причини.
"Спільно з консульством ми тримаємо цю ситуацію на контролі. Маємо зберігати витримку навіть в таких складних умовах", - наголосив Сергій Деркач.
Страйки на кордоні між Польщею та Україною: що відомо
Нещодавно стало відомо, що польські перевізники страйкуватимуть на кордоні. Причина – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. У зв'язку з цим Мінінфраструктури України ініціювало зустріч із Польщею та Єврокомісією.
6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. У Мінінфраструктури заявили, що польські перевізники не передали Києву жодних офіційних вимог.
Станом на вечір 7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Згодом також стало відомо, що вантажівки на в'їзд в Україну очікують до 90 годин.
9 листопада в Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим.
13 листопада Україна проведе зустріч на кордоні з представниками польської влади та перевізниками для розблокування пунктів пропуску.
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