Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Польщі український водій фури помер перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин"

У Польщі український водій фури помер перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин"

12 листопада, 2023 неділя
02:08
Світ Вантажівка, фура

У суботу, 11 листопада, український водій фури, який планував перетнути пункт пропуску "Дорогуськ – Ягодин", помер у своїй вантажівці

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач.

Трагедія сталась на паркінгу у польському місті Хелм, неподалік пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин". Український водій планував перетнути кордон, але помер у своїй вантажівці.

"Команда Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та я особисто приносимо свої співчуття родині, що втратила близьку людину. Відомо, що 54-річний чоловік сьогодні приїхав на парковку та залишився очікувати там на перетин кордону", - пише Деркач.

Остаточна інформація про причини смерті буде повідомлена польською прокуратурою після вивчення всіх деталей. Наразі немає підстав вважати, що смерть сталася через неприродні причини.

"Спільно з консульством ми тримаємо цю ситуацію на контролі. Маємо зберігати витримку навіть в таких складних умовах", - наголосив Сергій Деркач.

Страйки на кордоні між Польщею та Україною: що відомо

Нещодавно стало відомо, що польські перевізники страйкуватимуть на кордоні. Причина – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. У зв'язку з цим Мінінфраструктури України ініціювало зустріч із Польщею та Єврокомісією.

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. У Мінінфраструктури заявили, що польські перевізники не передали Києву жодних офіційних вимог.

Станом на вечір 7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Згодом також стало відомо, що вантажівки на в'їзд в Україну очікують до 90 годин.

9 листопада в Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим.

13 листопада Україна проведе зустріч на кордоні з представниками польської влади та перевізниками для розблокування пунктів пропуску.

Суспільство
Україна
Польща
транспорт
митниця
акції протестів
Читайте також:
11 листопада, 2023 субота
Росія причетна до знищення складів боєприпасів на території Казахстану, - екскерівник Комітету нацбезпеки Мусаєв
карта заставочна
10 листопада, 2023 п'ятниця
Ворог панікує: Згурець проаналізував події на лівому березі Дніпра
сектор Гази
11 листопада, 2023 субота
ЦАХАЛ ліквідував командира ХАМАСу, який тримав у заручниках приблизно 1 тис. жителів Гази та перешкоджав евакуації
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.14
    Купівля 37.14
    Продаж 37.69
  • EUR
    Купівля 39.55
    Продаж 40.44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
12 листопада
01:55
Рустем Умєров і Ллойд Остін
Умєров заявив, що РФ атакувала Київ балістикою у той час, коли він розмовляв з міністром оборони США
01:43
Марш незалежності, Варшава
У Варшаві польські націоналісти організували Марш Незалежності
00:14
дощь, гроза, парасоля, негода
Українців попередили про погіршення погоди 12 листопада: значні дощі та сніг у Карпатах
2023, субота
11 листопада
23:24
Рафаель Двамена
В Албанії під час матчу загинув футболіст, який рік тому міг опинитись в "Зорі"
23:00
Оновлено
Польща прапор
Польща святкує День Незалежності
22:31
Сергій Стерненко
"Рядові на такому не їздять": Стерненко показав удар українського дрона по Range Rover
22:15
Письменник і волонтер Андрій Любка на Re: Open Zakarpattia 2023
Волонтерство стало для багатьох прикриттям, – письменник Андрій Любка
22:00
ЗСУ, війна
Ракетні війська обстріляли 2 російських засоби ППО, - Генштаб
21:42
Ексклюзив
на фото: Джо Байден в Києві
Для Байдена Україна є абсолютним ядром його нинішніх поглядів на національну безпеку США, - Брайза
21:28
Анджей Дуда та Володимир Зеленський
"Україна й Польща мають бути разом": Зеленський поспілкувався з Дудою
21:09
прапор України
Прикордонники підняли прапор України у населеному пункті Тополі, він розташований у сірій зоні
20:46
Олег Синєгубов
Голова Харківської ОВА Синєгубов очолив обласну асоціацію футболу
20:33
Павло Клімкін на Re: Open Zakarpattia 2023
У нас має бути бачення, куди ми хочемо дійти, - Павло Клімкін на Re: Open Zakarpattia 2023
20:32
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
Зінченко та Миколенко відзначились голами в АПЛ
20:29
Ексклюзив
сектор Газа
Історик Поліщук пояснив, чому ХАМАС можна порівняти з ІДІЛ
20:15
Оновлено
"Рух" - "Дніпро-1", УПЛ
"Ворскла" обіграла "Оболонь". Розклад і результати матчів 14-го туру УПЛ
20:03
OPINION
Сергій Громенко
Залишилася віра в диво...
20:02
Морський дрон
За рік український флот морських дронів атакував 8 суден Чорноморського флоту РФ
19:53
обстріл, авіабомба
Окупанти обстріляли автомобільну дорогу на Сумщині: 2 людини загинули
19:44
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников: Росія - країна "перемог", головне - Україні такою не стати
19:14
протест у Лондоні
У Лондоні пройшов протест, пов'язаний з війною в Ізраїлі: поліція затримала 82 людини
19:07
Ексклюзив
Казахстан, Росія
Політолог Альджанов розповів, коли Казахстан може порвати зв'язки з РФ
19:06
Експерт Фонду "Демократичні ініціативи" Сергій Шаповалов
Скільки українців планують повертатися в Україну, - експерт на форумі Re:Open Zakarpattia 2023
18:48
Оновлено
обстріл Херсона
РФ вдарила по багатоквартирному будинку в Херсоні та передмістю: 1 загиблий, 5 поранених, пошкоджено будинок депутата
18:25
Ексклюзив
Іран хоче зберегти "Хезболлу" для подальшого впливу на Близькому Сході: Брайза про війну в Ізраїлі
18:22
Сектор Гази
З сектора Гази евакуювали ще 11 українців, - посол Корнійчук
18:02
OPINION
Михайло Косів
Про джерела запроданства в Україні
18:00
Ексклюзив
Росія причетна до знищення складів боєприпасів на території Казахстану, - екскерівник Комітету нацбезпеки Мусаєв
17:54
Ексклюзив
Авдіївка
"Якщо доведеться залишити Авдіївку, то це нічого не змінить", - майор запасу НГУ Гетьман
17:53
На фото: Останній концерт "Бумбокс" у Маріупольському драмтеатрі
Без піхоти ми були б гуртком аеромоделювання, - співак-фронтовик Хливнюк про роль живої сили у війні з РФ
17:18
Німеччина уряд
Наступного року Німеччина вдвічі збільшить військову допомогу Україні, - Bild
17:05
Ексклюзив
Ми маємо дикунство на українсько-польському кордоні, - журналіст Сієрант
16:59
прем'єра фільму "Киснева станція"
У Таллінні на кінофестивалі відбувся прем'єрний показ української драми про дисидента Мустафу Джемілєва
16:40
Окупанти обстріляли житлові квартали в Торецьку на Донеччині: загинули літні чоловік і жінка
16:08
OPINION
Андрій Кокотюха
Проросійські сили повертають собі порядок денний в Україні. Чому?
15:56
Огляд
Георгій Судаков та Рональд Араухо (праворуч), Шахтар - Барселона
Сенсація "Шахтаря" в матчі з "Барсою", коли Усик хоче битись із Ф'юрі і звільнення Гутцайта: головні новини українського спорту за тиждень
15:47
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Росія вербує українських дітей і змушує їх повідомляти про фальшиві мінування, - Лубінець
15:46
постраждала тигриця
Внаслідок російської ракетної атаки Київщини в Центрі порятунку диких тварин постраждала тигриця
15:43
Митрополит УПЦ МП Павло
З номерами паспортів та податковими номерами. З'явилася база даних діячів УПЦ МП, що пов'язані з Росією
15:33
Ексклюзив
Херсонщина
Ситуація гнітюча: журналіст Нікітенко про окуповану частину Херсонщини
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV