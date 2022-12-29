У Польщі виявили тіло вбитого українського заробітчанина

Про це повідомляє PAP.

Власник житла, яке винаймав українець, виявив тіло у вівторок. У поліції зазначили, що квартира була замкнена на ключ, усередині – чистота й порядок.

"Було проведено активні слідчі дії. Зовнішній огляд виявив численні ножові рани на грудях і спині чоловіка", - повідомила речниця місцевої прокуратури Ельжбета Лукасевич.

Правоохоронні органи проводять розслідування.

За інформацією видання, чоловік з 2019 року працював на розташованому неподалік молокозаводі.

Нагадаємо, Польща стала країною, яка після початку широкомасштабної агресії Росії прийняла найбільше біженців з України. Частина з них повернулась на Батьківщину, ще частина – поїхала далі у Європу. У Польщі станом на кінець грудня залишилось 950 тисяч українських біженців.

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