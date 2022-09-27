У Польщі затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві нідерландського кримінального репортера
У Польщі затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві нідерландського журналіста Петера Р. де Вріза, яке сталося у липні минулого року
Про це повідомляє NOS.
За інформацією видання, у Польщі було затримано 30-річного поляка Крістіана М., причетного до вбивства Петера Р. де Вріза, кримінального репортера з Нідерландів. На момент скоєння злочину в липні 2021 року чоловік мешкав у Роттердамі.
Прокуратура Нідерландів підозрює його у причетності до підготовки нападу на де Вріза. Зараз вона вимагає в Польщі видачі підозрюваного.
За даними слідства, Крістіан М. пов'язаний із Рідуаном Тагі, чию організацію пов'язують із вбивством журналіста. Зазначається, що Крістіан отримав повідомлення від Тагі через юриста Юссефа М.
- У середині липня 2021 року в Амстердамі скоїли замах на журналіста-розслідувача Петера Р. де Вріза. Поліція одразу затримала трьох підозрюваних: двох поблизу Лейдсендама, ще одного в Амстердамі. Де Вріз помер за тиждень після нападу, 15 липня.
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